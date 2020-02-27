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Beşiktaş Göztepe maçının peşini bırakmıyor! İşte Tahkim Kurulu'na sunulacak rapor

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Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇININ PEŞİNİ BIRAKMIYOR!

, kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Göztepe maçının tekrarı için 'ye başvuru yapmış ve ret cevabı almıştı. Bilirkişiden 'maçın tekrarı oynanmalı' görüşünü alan siyah beyazlı yönetim, 'nun karşısına çıkacak.

, 26 Ocak'ta deplasmanda oynanan ve 2-1 kaybedilen Göztepe maçına yönelik yaptığı kural hatası itirazının peşini bırakmıyor. 'den olumsuz yanıt alan siyah-beyazlılar bugün karşısına çıkacak. Beşiktaş yönetimi bu savunma öncesinde TFF'nin kendilerine verdiği yanıtta yer alan hakem 'in, "Düdüğümü Göztepeli oyuncunun topa hakim olup dokunduğuna kanaat getirdiğim anda çaldım. Başından darbe alan Beşiktaşlı oyuncunun tedavisinin ardından topa hakimiyet kazanan Göztepeli oyuncunun bulunduğu noktadan oyunu başlattım" ifadelerinin tezat olduğuna dair bilirkişiye başvuru yaptı.

"İFADELERİ DOĞRU DEĞİL"
Bilirkişi, 20 sayfadan oluşan Adli Video Analizi Uzman Mütalaası dosyasında, kural hatasına konu olan pozisyon üzerinde çeşitli materyaller aracılığıyla incelemeler yaptı ve Beşiktaş'a pozisyonla ilgili yanıt verdi. Sabah'ta yer alan habere göre hakemin ifadelerinin doğru olmadığı belirtilen rapor şöyle;

1- Bir kolunu havaya kaldırarak düdüğü ağzına götürüp, düdüğü çaldığı ilk anda topun havada olduğu, herhangi bir oyuncu hakimiyetinde olmadığı, herhangi bir oyuncunun topa dokunmadığı açıkça anlaşılmaktadır.

2- Hüseyin Göçek, yaralı oyuncunun tedavisinin yaptırıldığından bahsetmişse de yaralı oyuncuya herhangi bir tedavi yapılmadığı, oyuncunun yerden kalktığı izlenmiştir. Olaya ilişkin deşifre klibi hazırlanmış olup, tüm kareler ardışık olarak raporda sunulmuştur.

NEDEN TEKRAR İSTENMİŞTİ?
'in 19. haftasında oynanan Göztepe-Beşiktaş mücadelesinde 'dan Boyd sakatlanmış, takım arkadaşı Douglas da kendi ceza sahası yan çizgisinden topu orta sahaya doğru uzaklaştırmış, hakem de top havadayken sakatlık gerekçesiyle maçı durdurmuştu. Hakem Göçek, pozisyonun ardından yeni kurala göre topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerekirken eski kuralı uygulayıp meşin yuvarlağı Göztepeli futbolculara bırakmış, ilerleyen pozisyonda serbest vuruş kazanan ev sahibi ekip, frikikten gelişen atakta golü bulmuştu.

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