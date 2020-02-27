Beşiktaş Göztepe maçının peşini bırakmıyor! İşte Tahkim Kurulu'na sunulacak rapor
Beşiktaş, kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Göztepe maçının tekrarı için TFF'ye başvuru yapmış ve ret cevabı almıştı. Bilirkişiden 'maçın tekrarı oynanmalı' görüşünü alan siyah beyazlı yönetim, Tahkim Kurulu'nun karşısına çıkacak.
Beşiktaş, 26 Ocak'ta deplasmanda oynanan ve 2-1 kaybedilen Göztepe maçına yönelik yaptığı kural hatası itirazının peşini bırakmıyor. TFF'den olumsuz yanıt alan siyah-beyazlılar bugün Tahkim Kurulu karşısına çıkacak. Beşiktaş yönetimi bu savunma öncesinde TFF'nin kendilerine verdiği yanıtta yer alan hakem Hüseyin Göçek'in, "Düdüğümü Göztepeli oyuncunun topa hakim olup dokunduğuna kanaat getirdiğim anda çaldım. Başından darbe alan Beşiktaşlı oyuncunun tedavisinin ardından topa hakimiyet kazanan Göztepeli oyuncunun bulunduğu noktadan oyunu başlattım" ifadelerinin tezat olduğuna dair bilirkişiye başvuru yaptı.
"İFADELERİ DOĞRU DEĞİL"
Bilirkişi, 20 sayfadan oluşan Adli Video Analizi Uzman Mütalaası dosyasında, kural hatasına konu olan pozisyon üzerinde çeşitli materyaller aracılığıyla incelemeler yaptı ve Beşiktaş'a pozisyonla ilgili yanıt verdi. Sabah'ta yer alan habere göre hakemin ifadelerinin doğru olmadığı belirtilen rapor şöyle;
1- Bir kolunu havaya kaldırarak düdüğü ağzına götürüp, düdüğü çaldığı ilk anda topun havada olduğu, herhangi bir oyuncu hakimiyetinde olmadığı, herhangi bir oyuncunun topa dokunmadığı açıkça anlaşılmaktadır.
2- Hüseyin Göçek, yaralı oyuncunun tedavisinin yaptırıldığından bahsetmişse de yaralı oyuncuya herhangi bir tedavi yapılmadığı, oyuncunun yerden kalktığı izlenmiştir. Olaya ilişkin deşifre klibi hazırlanmış olup, tüm kareler ardışık olarak raporda sunulmuştur.
NEDEN TEKRAR İSTENMİŞTİ?
Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe-Beşiktaş mücadelesinde Kartal'dan Boyd sakatlanmış, takım arkadaşı Douglas da kendi ceza sahası yan çizgisinden topu orta sahaya doğru uzaklaştırmış, hakem de top havadayken sakatlık gerekçesiyle maçı durdurmuştu. Hakem Göçek, pozisyonun ardından yeni kurala göre topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerekirken eski kuralı uygulayıp meşin yuvarlağı Göztepeli futbolculara bırakmış, ilerleyen pozisyonda serbest vuruş kazanan ev sahibi ekip, frikikten gelişen atakta golü bulmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- G.Saray'da Onyekuru gelişmesi! Önümüzdeki sezon takımda...
- Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
- Derbinin faturası ağır olacak!
- Dev derbi Galatasaray'ın!
- Liverpool'dan 3 gollü galibiyet!
- Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a sert sözler!
- Fenerbahçe'de gelecek sezon kadro değişecek!
- Şenol Güneş'ten Ozan Tufan ve Arda Turan açıklaması
- Maria Sharapova'dan flaş karar!
- "Liverpool Uğurcan'ın peşini bırakmıyor"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Regaip Kandili nedir? Regaip (Regaib) ne demek? Regaip Kandili’nde ne oldu?
- 2+1, 3+1 TOKİ Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi - 27 Şubat TOKİ İzmir Kemalpaşa çekiliş sonuçları!
- Regaip Kandili mesajları sözleri! 2020 resimli ayetli hadisli Regaip (Regaib) Kandili mesajları!
- Gözler Mart ayında! Emekli promosyon ödemesi ne zaman başlayacak? 2020 emekli promosyon ücreti ne kadar?
- Kuruluş Osman 12. bölüm izle! Kuruluş Osman tek parça izle!
- Emekliye 1225 TL ikramiye formülü! SSK, Bağ- Kur emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
- 2020 YKS başvuruları ne zaman bitecek? YKS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
- Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona virüsü son durum nedir?
- Binlerce kişiye erken emeklilik fırsatı! Erken emeklilik şartları nelerdir?
- Ece Erken sevgilisi kim? Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında?
- BİM aktüel katalog 28 Şubat Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu Meizu M6 telefon sürprizi!
- TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesi! – 2020 TOKİ Aliağa 750 konut çekiliş sonuçları açıklandı mı?