Galatasaray'da Onyekuru gelişmesi! Önümüzdeki sezon takımda...
Kadıköy'de Fenerbahçe'yi adeta 'tek başına' yıkan Henry Onyekuru hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı yönetim, Galatasaray'la uyumu üst düzey olan yıldız oyuncuyu, önümüzdeki sezon da takımda tutmak için şimdiden hazırlıklara başladı.
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin kahramanlarından olan Henry Onyekuru'yu takımda tutmak için çalışmalar başladı. Marcelo Saracchi, Florin Andone, Mario Lemina, Jean-Michael Seri'yi kiralık olarak kadroya katan sarı-kırmızılılarda bu oyuncularla ilgili kararlar verilmeye başlandı. Kiralık isimler arasında Fatih Terim'in de kadroda tutulması talimatı verdiği ilk isim Henry Onyekuru oldu.Nijeryalı yıldız için geç kalmak istemeyen sarı-kırmızılı kurmayların erkenden harekete geçerek transferi neticelendirmek istediği kaydedildi.
1 YILLIĞINA DAHA KİRALANACAK
Geçen sezon Fatih Terim'in Terim'in ' mutlaka kadroda olmalı' raporuna karşın kiralanamayan futbolcu için sarı kırmızılılar elini çabuk tutacak. Monaco kulübünden, FFP faktörleri göz önüne alınarak 6 aylığına 750 bin euro bedelle kiralanan Onyekuru için masaya oturulacak. Galatasaray, en kötü olasılıkla Onyekuru'yu Fransız kulübünden 1 yıllığına daha kiralamak istiyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe derbisinde sergilediği başarılı performansla maçın en önemli isimlerinden biri olan Onyekuru da, yeniden döndükten sonra Galatasaray'da mutlu olduğunu ve kurada kalmak istediğini söylemişti.
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