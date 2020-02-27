27 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Damien Comolli Fenerbahçe'deki çöküşün nedenini açıkladı: Ali Koç transferleri kendi yaptı

SPOR
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
COMOLLİ'DEN ALİ KOÇ'A AĞIR GÖNDERME!

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'den spor basınında bomba etkisi oluşturan açıklamalar geldi. Comolli, Fenerbahçe'deki başarısızlığı sorumlusu olarak Ali Koç'u gösterdi. Eski sportif direktör yaptığı açıklamada Ali Koç'un kendisine ve Ersun Yanal'a sormadan yaptığını ifade etti.

'de bir podcast yayınına katılan Fransız futbol adamı Damien Comolli, sarı-lacivertli takımda geçirdiği günlerle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Comolli'nin gündeme bomba gibi düşen o sözleri:

"BAŞKAN BENDEN HABERSİZ TRANSFER YAPTI"
Başkan, benim ve teknik direktörün haberi olmadan yaptı. Kulübe ayırdığı zaman ve finansal desteğinden dolayı kararlarına saygı duydum çünkü kendisi kulüp başkanı ve istediğini yapabilir.

"DAHA ÖNCE DE İSTİFA ETMİŞTİM ANCAK..."
Fakat bu durum beni biraz rahatsız etti. İki seçeneğim vardı; ya kalıp neler olacağını izleyecektim ya da gidecektim. Zaten daha önce de istifa kararı almıştım ancak bunu kabul etmediler.

"TWEET ATINCA GİTMEME İZİN VERDİLER"
Artık dayanamıyordum ve daha önce hiç yapmadığım bir şeyi yapıp tweet attım. Bu hareketimin ardından gitmeme müsaade ettiler. Bence, ekonomik zorluklara rağmen iyi bir transfer dönemi geçirdik. Kulübün üzerinde negatif bir hava vardı. Hayal kırıklığına uğradım.

Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a sert sözler: Liderlik vasfı yok ERMAN TOROĞLU'NDAN ALİ KOÇ'A SERT SÖZLER: LİDERLİK VASFI YOK
Başarısızlıkta tarih yazdı! Ali Koç'a camiadan tepki yağıyor... BAŞARISIZLIKTA TARİH YAZDI! ALİ KOÇ'A CAMİADAN TEPKİ YAĞIYOR...
Fenerbahçe kongresinde Ali Koç’u destekleyen Alişan Aziz Yıldırım’dan özür diledi FENERBAHÇE KONGRESİNDE ALİ KOÇ’U DESTEKLEYEN ALİŞAN AZİZ YILDIRIM’DAN ÖZÜR DİLEDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN