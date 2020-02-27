Damien Comolli Fenerbahçe'deki çöküşün nedenini açıkladı: Ali Koç transferleri kendi yaptı

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'den spor basınında bomba etkisi oluşturan açıklamalar geldi. Comolli, Fenerbahçe'deki başarısızlığı sorumlusu olarak Ali Koç'u gösterdi. Eski sportif direktör yaptığı açıklamada Ali Koç'un kendisine ve Ersun Yanal'a sormadan transfer yaptığını ifade etti.

İngiltere'de bir podcast yayınına katılan Fransız futbol adamı Damien Comolli, sarı-lacivertli takımda geçirdiği günlerle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Comolli'nin gündeme bomba gibi düşen o sözleri:

"BAŞKAN BENDEN HABERSİZ TRANSFER YAPTI"

Başkan, benim ve teknik direktörün haberi olmadan transfer yaptı. Kulübe ayırdığı zaman ve finansal desteğinden dolayı kararlarına saygı duydum çünkü kendisi kulüp başkanı ve istediğini yapabilir.

"DAHA ÖNCE DE İSTİFA ETMİŞTİM ANCAK..."

Fakat bu durum beni biraz rahatsız etti. İki seçeneğim vardı; ya kalıp neler olacağını izleyecektim ya da gidecektim. Zaten daha önce de istifa kararı almıştım ancak bunu kabul etmediler.

"TWEET ATINCA GİTMEME İZİN VERDİLER"

Artık dayanamıyordum ve daha önce hiç yapmadığım bir şeyi yapıp tweet attım. Bu hareketimin ardından gitmeme müsaade ettiler. Bence, ekonomik zorluklara rağmen iyi bir transfer dönemi geçirdik. Kulübün üzerinde negatif bir hava vardı. Hayal kırıklığına uğradım.