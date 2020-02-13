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Son dakika haberi...Göztepe-Beşiktaş maçı tekrar edilecek mi? TFF kararı açıkladı

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Giriş Tarihi: 13.02.2020 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020
GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MAÇI TEKRAR EDİLECEK Mİ?

Son dakika haberi... Göztepe- maçı tekrar edilecek mi? Kural hatası yapıldığı iddiasıyla maçın tekrar edilmesini isteyen Beşiktaş yönetimine kötü haber geldi.

() Yönetim Kurulu, Süper Lig'deki Göztepe-, Gençlerbirliği- FK ve İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş maçlarında kural hatası olmadığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantısında, ligin 19. haftasında Göztepe ile Beşiktaş arasında 26 Ocak'ta oynanan karşılaşmada kural hatası olmadığı yönünde karar aldığı belirtildi.

Yönetim kurulunun, 19. haftadaki Gençlerbirliği-Gaziantep FK ile 12. haftadaki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmalarında da kural hatası olmadığı yönünde karar verdiği kaydedildi.

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