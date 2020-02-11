Son dakika haberi | TFF'den flaş karar! Göztepe-Beşiktaş maçı...
Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Göztepe-Beşiktaş maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla resmi başvuruda bulunan siyah beyazlı yönetimin talebini görüşmek üzere toplandı.
Süper Lig'in 19. haftasında oynanılan Göztepe - Beşiktaş karşılaşmasına ilişkin TFF önemli bir karara imza attı. Buna göre Federasyon, siyah beyazlıların maçında kural hatası yapıldığı yönündeki itirazını görüşmek ve son kararı vermek üzere olağanüstü toplantı kararı aldı.
Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 19. haftasında İzmir'de oynanan ve Göztepe'nin 2-1 galibiyetiyle sona eren karşılaşmada kural hatası yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmıştı.
Hürriyet'in haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, siyah beyazlı ekibin itirazını görüşmek ve karara bağlamak amacıyla olağanüstü toplantı kararı aldı.
Beşiktaş, TFF'ye yaptığı maçın tekrar edilmesine ilişkin talebini IFAB'a da iletirken, perşembe günkü toplantının ardından bir sonuca varılması bekleniyor.
IFAB'DAN İYİ HABER GELMİŞTİ!
Skor 1-1'iken ev sahibi takımın attığı 2. gol öncesi hakem Hüseyin Göçek'in topu yanlış takıma vererek skora direkt etki ettiğini belirten Beşiktaş'a, IFAB'dan (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) iyi haber gelmişti.
"TEKRAR EDİLSİN!"
IFAB'ın TFF'ye verdiği raporda maçın tekrar edilmesine ilişkin bilgiyi gönderdiği ve TFF'nin konu ile ilgili net kararını 15 gün içerisinde açıklayacağı aktarıldı.
Göztepe - Beşiktaş karşılaşmanın ilk yarısında hakem Hüseyin Göçek'in bir pozisyon sonrasında topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerektiği ancak eski kuralı uygulayarak Göztepeli futbolculara verdiği iddia edilmiş ve bu pozisyonun hemen ardından yaşanan faul sonrasında Beşiktaş kalesinde ikinci golü görmüştü.
Merkez Hakem Kurulu, geçtiğimiz hafta Göztepe - Beşiktaş maçının hakemi Hüseyin Göçek'i Trabzonspor - Gençlerbirliği maçının orta hakemi olarak atamıştı.
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