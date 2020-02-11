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Son dakika haberi | TFF'den flaş karar! Göztepe-Beşiktaş maçı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
TFF'DEN FLAŞ KARAR! GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MAÇI...

Son dakika haberi... () - maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla resmi başvuruda bulunan siyah beyazlı yönetimin talebini görüşmek üzere toplandı.

'in 19. haftasında oynanılan - karşılaşmasına ilişkin önemli bir karara imza attı. Buna göre Federasyon, siyah beyazlıların maçında kural hatası yapıldığı yönündeki itirazını görüşmek ve son kararı vermek üzere olağanüstü toplantı kararı aldı.

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 19. haftasında 'de oynanan ve Göztepe'nin 2-1 galibiyetiyle sona eren karşılaşmada kural hatası yapıldığı iddiasıyla 'na başvuru yapmıştı.

Hürriyet'in haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, siyah beyazlı ekibin itirazını görüşmek ve karara bağlamak amacıyla olağanüstü toplantı kararı aldı.

Beşiktaş, TFF'ye yaptığı maçın tekrar edilmesine ilişkin talebini IFAB'a da iletirken, perşembe günkü toplantının ardından bir sonuca varılması bekleniyor.

IFAB'DAN İYİ HABER GELMİŞTİ!
Skor 1-1'iken ev sahibi takımın attığı 2. gol öncesi hakem 'in topu yanlış takıma vererek skora direkt etki ettiğini belirten Beşiktaş'a, IFAB'dan (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) iyi haber gelmişti.

"TEKRAR EDİLSİN!"
IFAB'ın TFF'ye verdiği raporda maçın tekrar edilmesine ilişkin bilgiyi gönderdiği ve TFF'nin konu ile ilgili net kararını 15 gün içerisinde açıklayacağı aktarıldı.

NELER YAŞANMIŞTI?
Göztepe - Beşiktaş karşılaşmanın ilk yarısında hakem Hüseyin Göçek'in bir pozisyon sonrasında topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerektiği ancak eski kuralı uygulayarak Göztepeli futbolculara verdiği iddia edilmiş ve bu pozisyonun hemen ardından yaşanan faul sonrasında Beşiktaş kalesinde ikinci golü görmüştü.

, geçtiğimiz hafta Göztepe - Beşiktaş maçının hakemi Hüseyin Göçek'i - maçının orta hakemi olarak atamıştı.

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