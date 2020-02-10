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Göztepe-Beşiktaş maçı tekrar edilecek mi?

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Giriş Tarihi: 10.02.2020 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020
GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MAÇI TEKRAR EDİLECEK Mİ?

Olaylı geçen - maçının yankıları sürüyor. Siyah beyazlı camia, maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle 'ye resmi başvuruda bulunmuştu. TFF Başkanı 'in konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'a danıştıklarını açıkladı. Peki Göztepe-Beşiktaş maçı tekrar edilecek mi? Yanıtı haberimizde...

, 'in 19. haftasında İzmir'de ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılar, maçta kural hatası olduğunu dile getirmiş ve bu hususta 'dan yardım talep etmişti. Başkanı , konu ile ilgili yaptığı açıklamada IFAB'a danıştıklarını açıklarken, siyah beyazlılara geldi.

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'nin Beşikaş'ı 2-1 mağlup ettiği müsabaka sonrasında siyah beyazlılar, karşılaşmada kural ihlali olduğunu beyan etmişti.

'MAÇ TEKRAR EDİLMELİ'
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş, TFF'ye yaptığı başvuruda maçın tekrar edilmesine ilişkin talebini de iletmişti.

BEŞİKTAŞ'A İYİ HABER GELDİ
Skor 1-1'iken ev sahibi takımın attığı 2. gol öncesi hakem 'in topu yanlış takıma vererek skora direkt etki ettiğini belirten Beşiktaş'a, IFAB'dan (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) iyi haber geldi.

1-1'DEN İTİBAREN...
Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, kural ihlali konusunda IFAB'a danıştıklarını açıklarken, siyah beyazlılara buradan sevindiren haber geldi. Buna göre IFAB, görüşünü 'na bildirdi.

IFAB: TEKRAR EDİLSİN!
IFAB'ın TFF'ye verdiği raporda maçın tekrar edilmesine ilişkin bilgiyi gönderdiği ve TFF'nin konu ile ilgili net kararını 15 gün içerisinde açıklayacağı aktarıldı.

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