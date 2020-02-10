Olaylı geçen Göztepe-Beşiktaş maçının yankıları sürüyor. Siyah beyazlı camia, maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye resmi başvuruda bulunmuştu. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in konuyla ilgili yaptığı açıklamada IFAB'a danıştıklarını açıkladı. Peki Göztepe-Beşiktaş maçı tekrar edilecek mi? Yanıtı haberimizde...

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında İzmir'de Göztepe ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılar, maçta kural hatası olduğunu dile getirmiş ve bu hususta IFAB'dan yardım talep etmişti. TFF Başkanı Nihat Özdemir, konu ile ilgili yaptığı açıklamada IFAB'a danıştıklarını açıklarken, siyah beyazlılara iyi haber geldi.

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'nin Beşikaş'ı 2-1 mağlup ettiği müsabaka sonrasında siyah beyazlılar, karşılaşmada kural ihlali olduğunu beyan etmişti.

'MAÇ TEKRAR EDİLMELİ'

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş, TFF'ye yaptığı başvuruda maçın tekrar edilmesine ilişkin talebini de iletmişti.

BEŞİKTAŞ'A İYİ HABER GELDİ

Skor 1-1'iken ev sahibi takımın attığı 2. gol öncesi hakem Hüseyin Göçek'in topu yanlış takıma vererek skora direkt etki ettiğini belirten Beşiktaş'a, IFAB'dan (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) iyi haber geldi.

Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, kural ihlali konusunda IFAB'a danıştıklarını açıklarken, siyah beyazlılara buradan sevindiren haber geldi. Buna göre IFAB, görüşünü Türkiye Futbol Federasyonu 'na bildirdi.

IFAB: TEKRAR EDİLSİN!

IFAB'ın TFF'ye verdiği raporda maçın tekrar edilmesine ilişkin bilgiyi gönderdiği ve TFF'nin konu ile ilgili net kararını 15 gün içerisinde açıklayacağı aktarıldı.