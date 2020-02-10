Göztepe-Beşiktaş maçı tekrar edilecek mi?
Olaylı geçen Göztepe-Beşiktaş maçının yankıları sürüyor. Siyah beyazlı camia, maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye resmi başvuruda bulunmuştu. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in konuyla ilgili yaptığı açıklamada IFAB'a danıştıklarını açıkladı. Peki Göztepe-Beşiktaş maçı tekrar edilecek mi? Yanıtı haberimizde...
Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında İzmir'de Göztepe ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılar, maçta kural hatası olduğunu dile getirmiş ve bu hususta IFAB'dan yardım talep etmişti. TFF Başkanı Nihat Özdemir, konu ile ilgili yaptığı açıklamada IFAB'a danıştıklarını açıklarken, siyah beyazlılara iyi haber geldi.
Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'nin Beşikaş'ı 2-1 mağlup ettiği müsabaka sonrasında siyah beyazlılar, karşılaşmada kural ihlali olduğunu beyan etmişti.
'MAÇ TEKRAR EDİLMELİ'
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş, TFF'ye yaptığı başvuruda maçın tekrar edilmesine ilişkin talebini de iletmişti.
BEŞİKTAŞ'A İYİ HABER GELDİ
Skor 1-1'iken ev sahibi takımın attığı 2. gol öncesi hakem Hüseyin Göçek'in topu yanlış takıma vererek skora direkt etki ettiğini belirten Beşiktaş'a, IFAB'dan (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) iyi haber geldi.
Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, kural ihlali konusunda IFAB'a danıştıklarını açıklarken, siyah beyazlılara buradan sevindiren haber geldi. Buna göre IFAB, görüşünü Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
IFAB: TEKRAR EDİLSİN!
IFAB'ın TFF'ye verdiği raporda maçın tekrar edilmesine ilişkin bilgiyi gönderdiği ve TFF'nin konu ile ilgili net kararını 15 gün içerisinde açıklayacağı aktarıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Dorukhan Toköz'den Abdülkadir Ömür'e ziyaret
- Kartal’ın kader virajı
- Fenerbahçe verimlilikte sınıfta kaldı
- Gizli lider Trabzonspor!
- Boateng'ten Beşiktaş ve Sergen Yalçın yorumu
- "Futbol üzerinden kirli hesaplar yapılıyor"
- Marcelo Saracchi’den iyi haber geldi
- Süper Lig'de zirve yanıyor!
- Trabzonspor Sörloth için hazırlanıyor
- Boateng şaşkınlığı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- En iyiler belli oluyor! Oscar 2020 saat kaçta? Oscar töreni hangi kanalda?
- EDHO 156. bölüm fragmanı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı...
- 10 Şubat Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili! Ankara Valiliği Vasip Şahin tatil…
- Sakarya yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Sakarya kar tatili oldu mu? Sakarya Valilik MEB açıklamaları…
- Emekliye 2500 TL promosyon… Hangi banka ne kadar promosyon verecek? İşte 2020 emekli promosyon ücretleri!
- Kasımpaşa Galatasaray canlı anlatım izle! | Video
- Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Kayseri okullar tatil mi? Kayseri Valiliği tatil açıklaması…
- 10 Şubat Sivas’ta yarın okullar tatil mi? Sivas’ta kar tatili oldu mu? İşte yanıtı!
- 10 Şubat Bolu kar tatili: Bolu’da yarın okullar tatil mi? Bolu Valiliği tatil açıklaması geldi mi?
- Samsun yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Samsun kar tatili var mı? İşte son gelişmeler…
- Kar tatili olan iller hangileri? 10 Şubat hangi illerde okullar tatil? Valilik MEB kar tatili açıklamaları…
- BİM aktüel katalogda Sevgililer Günü hediyeleri! 14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de bu hafta neler var?