Beşiktaş Göztepe maçındaki kural hatası iddiasını IFAB’a taşıdı

Göztepe maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla TFF’ye başvuran Beşiktaş, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’ndan (IFAB) görüş istedi. IFAB’ın twitter hesabına yönelik “Beşiktaş kurban edildi” etiketi kullanıldı.

Beşiktaş Kulübü'nün twitter hesabından, IFAB'ın twitter hesabına yönelik yapılan paylaşımda bulunuldu. Futbol Kural Kitabı'nın "Oyunun Başlaması ve Tekrar Başlaması" hakkındaki 8. maddesi hatırlatılarak, "Tarafınızca belirlenen kuralların 8. maddesinin 2. fıkrasının açıkça ihlal edilmesi, Göztepe maçının skorunu doğrudan etkilemiştir. Olaya ilişkin tavsiye görüşünüzü bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Paylaşıma ayrıca "Beşiktaş kurban edildi" anlamına gelen "BesiktasWasVictimized" etiketi eklendi. Beşiktaş, 2-1 kaybettiği Göztepe maçında yediği 2. gol öncesinde "Topun kendisi yerine rakibe verildiği" iddiasıyla TFF'ye başvurmuştu.





Başkan Ahmet Nur Çebi işin peşini bırakmıyor.