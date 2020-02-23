Fatih Terim: Ben istatistiklere bakmam

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Benim bu istatistiklere takılmadığımı bilirsiniz. Şampiyon olduğumuz senelerde burada maç kazansak ne olur kazanmasak ne olur. İstatistiklere bakmam" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, 1999'dan sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi ilk kez yenmeleri konusunda "Ben istatistiklere takılmam. Şampiyon olduğumuz senelerde burada maç kazansak ne olur kazanmasak ne olur. İstatistiklere bakmam" dedi.

Fatih Terim sözlerine şöyle devam etti;

"Beşiktaş ve Trabzonspor derbisinden çok keyif almıştım. O derbinin gerisinde kalmamaktan dolayı mutluyum. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.