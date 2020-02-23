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Fatih Terim: Ben istatistiklere bakmam

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Giriş Tarihi: 23.02.2020 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020
FATİH TERİM: BEN İSTATİSTİKLERE BAKMAM

Teknik Direktörü , "Benim bu istatistiklere takılmadığımı bilirsiniz. Şampiyon olduğumuz senelerde burada maç kazansak ne olur kazanmasak ne olur. İstatistiklere bakmam" ifadelerini kullandı.

, 1999'dan sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi ilk kez yenmeleri konusunda "Ben istatistiklere takılmam. Şampiyon olduğumuz senelerde burada maç kazansak ne olur kazanmasak ne olur. İstatistiklere bakmam" dedi.

Fatih Terim sözlerine şöyle devam etti;

"Beşiktaş ve Trabzonspor derbisinden çok keyif almıştım. O derbinin gerisinde kalmamaktan dolayı mutluyum. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

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