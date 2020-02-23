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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kırmızı kartlar havada uçuştu

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Giriş Tarihi: 23.02.2020 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020
DERBİDE KIRMIZI KARTLAR HAVADA UÇUŞTU!

Derbide 3 ! - maçı 1-1 devam ederken hakem Halil Umut Meler, Fenerbahçe Teknik Direktörü 'a kırmızı kart gösterdi. Galatasaray'ın 2-1 öne geçmesinin ardından Belhanda ve Deniz Türüç de kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 23. haftasındaki - derbisinde ilk yedek kulübesine gitti. Sarı lacivertlilerin tecrübeli hocası , hakem Halil Umut Meler tarafından kırmızı kart ile tribüne gönderildi.

Karşılaşmanın 82.dakikasında oyuncu değişikliği esnasında kavga eden Belhanda ve Deniz Türüç de oyundan kırmızı kartla ihraç edildi.

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