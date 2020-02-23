Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kırmızı kartlar havada uçuştu
Giriş Tarihi: 23.02.2020 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020
Derbide 3 kırmızı kart! Fenerbahçe - Galatasaray maçı 1-1 devam ederken hakem Halil Umut Meler, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a kırmızı kart gösterdi. Galatasaray'ın 2-1 öne geçmesinin ardından Belhanda ve Deniz Türüç de kırmızı kart gördü.
Süper Lig'in 23. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk kırmızı kart yedek kulübesine gitti. Sarı lacivertlilerin tecrübeli hocası Ersun Yanal, hakem Halil Umut Meler tarafından kırmızı kart ile tribüne gönderildi.
Karşılaşmanın 82.dakikasında oyuncu değişikliği esnasında kavga eden Belhanda ve Deniz Türüç de oyundan kırmızı kartla ihraç edildi.
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