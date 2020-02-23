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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası taraftar çileden çıktı! Ali Koç ve Ersun Yanal'a istifa çağrısı

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Giriş Tarihi: 23.02.2020
ALİ KOÇ VE ERSUN YANAL'A İSTİFA ÇAĞRISI

'ın 'de 'yi 3-1 yendiği maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar Başkan ve teknik direktör 'ı istifaya çağırdı.

'in 23. haftasında deplasmanda 'yi 3-1 yenerek 1999'dan beri 'de ilk kez kazandı.

Galatasaray Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir virajı dönerken, Fenerbahçe'de büyük hüsran yaşandı.

ALİ KOÇ İSTİFA SESLERİ
Sarı-lacivertli taraftarlar ezeli rakiplerine kaybedilen mücadelenin ardından adeta isyan etti. Fenerbahçe taraftarları karşılaşmanın ardından ve teknik direktör 'ı istifaya davet etti.

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