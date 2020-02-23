Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası taraftar çileden çıktı! Ali Koç ve Ersun Yanal'a istifa çağrısı
Giriş Tarihi: 23.02.2020
Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar Başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya çağırdı.
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 1999'dan beri Kadıköy'de ilk kez kazandı.
Galatasaray Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir virajı dönerken, Fenerbahçe'de büyük hüsran yaşandı.
ALİ KOÇ İSTİFA SESLERİ
Sarı-lacivertli taraftarlar ezeli rakiplerine kaybedilen mücadelenin ardından adeta isyan etti. Fenerbahçe taraftarları karşılaşmanın ardından Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.
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