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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinden ilginç kareler!
Süper Lig'in 23. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kameralara yansıyan ilginç görüntüler dikkat çekti. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'ndaki mücadelede taraftarlar ve futbolcuların görüntüleri sosyal medyanın konuşulanları arasına girdi. Sarı lacivertli bir taraftarın maç öncesindeki dua ettiği anlar büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 23.02.2020 19:04 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 19:05
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