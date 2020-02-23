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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinden ilginç kareler!

Süper Lig'in 23. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kameralara yansıyan ilginç görüntüler dikkat çekti. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'ndaki mücadelede taraftarlar ve futbolcuların görüntüleri sosyal medyanın konuşulanları arasına girdi. Sarı lacivertli bir taraftarın maç öncesindeki dua ettiği anlar büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 23.02.2020 19:04 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 19:05
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinden ilginç kareler!

Süper Lig'in 23. haftasındaki Fenerbahçe - Galatasaray mücadelesi aynı zamanda renkli görüntülerin yaşanmasına da neden oldu. Kadıköy'deki maçta Fenerbahçe taraftarları ve iki takım oyuncuları damga vurdu.

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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinden ilginç kareler!

Kameralara yansıyan sarı lacivertli taraftardan en dikkat çekeni ise, maç öncesi takımı için dua eden taraftar oldu.

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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinden ilginç kareler!

İşte sosyal medyanın dikkat çeken o anı...

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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinden ilginç kareler!
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinden ilginç kareler!