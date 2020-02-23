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23.02.2020

Fenerbahçe - Galatasaray derbisindeki penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Maçın 19. dakikasında Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı pozisyonuna Galatasaraylı futbolcular isyan etti. Peki pozisyon penaltı mı? Tartışmalara açıklık getiren Toroğlu, "Fenerbahçe'nin lehine verilen penaltı doğru karar." ifadelerini kullandı.

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