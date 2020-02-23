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Galatasaray'dan derbi sonrası çok konuşulacak paylaşım!

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Giriş Tarihi: 23.02.2020
G.SARAY'DAN DERBİ SONRASI ÇOK KONUŞULACAK PAYLAŞIM!

deplasmanından 21 yıl sonra 3-1'lik skorla galip çıkan , resmi Twitter hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Galatasaray'ın hesabından 'Mayıslar bizimdir' paylaşımı yapılarak, video paylaşıldı.

- maçı sonrası derbiyi zaferle kapatan taraftan önemli bir paylaşım geldi. Galatasaray'ın hesabından 'Mayıslar bizimdir' paylaşımı yapılarak,, video paylaşxıldı.

Videoda, akıllı bir telefonun 'Mayıslar bizimdir' modu aktif ediliyor.

Bu paylaşım Galatasaraylı taraftarlardan çok kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

İşte o paylaşım;

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