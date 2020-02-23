Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 MAÇ SONUCU Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 21 yıl sonra yendi

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Kadıköy'de en son 1999'da 2-1 kazanan Galatasaray, Fenerbahçe'yi bu kez 3-1 yendi.

Mücadelenin hemen başında Galatasaray Onyejuru ile gole yaklaştı. Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkan Onyekuru, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi.

Fenerbahçe 20. dakikada penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Muriç, Mariano'nun topu almak için yaptığı hamle sonrasında yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, VAR kontrolü sonrasında beyaz noktayı gösterdi.

21. dakikada topun başına geçen sarı lacivertlilerin Alman yıldızı Kruse, takımını Galatasaray karşısında öne geçirdi. 1-0

Sarı kırmızılılar kısa süreli içinde yenilen golün etkisinden çıktı ve pozisyon aramaya devam etti.

Galatasaray 40. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda Donk'un kafa vuruşu ile skoru eşitledi. 1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ersun Yanal, hakem Halil Umut Meler tarafından kırmızı kart ile tribüne gönderildi. Hakem Meler, Ersun Yanal'a oyun çizgisini ihlal ettiğini işaret etti.

Galatasaray 78. dakikada penaltı kazandı. Soldan ceza sahasına giren Onyekuru, Jailson tarafından düşürüldü. Topun başına geçen Falcao, 80. dakikada Galatasaray'ı penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçirdi.

Dev derbiye 10 dakikalık uzatma ilave edildi. 90+7'de savunma arkasına atılan topa hareketlenen Onyekuru, kaleci Altay'ı da geçerek skoru 3-1'e getirdi.

21 YIL SONRA GELEN GALİBİYET

Galatasaray, 3-1'lik galibiyetiyle 21 yıllık suskunluğu bozdu. Sarı kırmızılılar Kadıköy'de Fenerbahçe'yi en sonra 1999 yılında 2-1 yenmişti.

3 KIRMIZI KART ÇIKTI

Ersun Yanal 65. Dakikada hakem Halil Umut Meler tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi. Meler gerekçe olarak saha çizgisini ihlal olarak gösterdi.

82. dakikada oyundan çıkan Belhanda, Deniz Türüç tarafından hızlı çıkması yönünde uyarıldı. Belhanda, uyarı sonrasında rakibini itti ve saha karıştı. Belhanda'ya saldıran Türüç, Galatasaraylı oyuncuların güçlükle durdurulmak istense de ellerinden kaçtı.

Gerginlik sonrasında hakem Halil Umut Meler Belhanda ve Deniz Türüç'e kırmızı kart verdi.

Ahmet Çalık – Belhanda değişikliği iptal oldu. Ahmet Çalık da Falcao'nun yerine oyuna girdi.

GÜNCEL PUAN DURUMU

391. DERBİ

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 391. kez karşı karşıya gelecek.

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 111 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 390 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.

FATİH TERİM'İN 62. DERBİSİ



Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 62. kez derbide görev yapacak.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 61 müsabaka oynadı.

Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 66 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 22 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü.

ERSUN YANAL'IN 10 DERBİSİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray karşılaşmasıyla kariyerindeki 10. derbi maça çıkacak.

Yanal, daha önce sarı-lacivertli takımın başında Süper Lig ve TFF Süper Kupa'da 9 derbide görev yaptı.

Fenerbahçe, 58 yaşındaki Yanal idaresinde çıktığı bu karşılaşmaların sadece 2'sini kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 2'sini ise kaybetti.

Sarı-lacivertli takım, Ersun Yanal yönetiminde Galatasaray ile oynanan müsabakalarda bir galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KASAPOĞLU DERBİYİ TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, derbiyi stattan takip etti.

Kasapoğlu, protokol tribününde yer aldı.

Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.

FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİ EKSİKLER

Fenerbahçe, derbi maça 3 önemli futbolcusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde, MKE Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Luis Gustavo, derbide takımın yalnız bıraktı. MKE Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanan Emre Belözoğlu ile sakatlığı süren Garry Rodrigues, derbiyi kaçırdı.

HASAN ALİ KALDIRIM 78 GÜN SONRA LİGDE FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray derbisiyle Süper Lig'de 78 gün sonra forma giydi.

Sezonun büyük bir bölümünü sakatlık problemi yaşayarak geçiren Hasan Ali, ligde son olarak 6 Aralık'taki Gençlerbirliği maçında oynamıştı. Sakatlığından sonra kupada 11 Şubat'ta GMG Kırklarelispor karşısında 45 dakika forma giyen milli sol bek, ligdeki MKE Ankaragücü maçında ise yedek kulübesinde oturdu.

Galatasaray derbisiyle ligde formasına kavuşan Hasan Ali, ilk 11'de sahaya çıktı.

TOLGAY ARSLAN, LİGDE 9 AY SONRA İLK 11'DE

Ersun Yanal'ın derbide forma verdiği Tolgay Arslan, 9 ay sonra ilk kez bir Süper Lig maçında 11'de forma giydi.

Bu sezon ligde 7 maçta sonradan oyuna giren ve sadece 31 dakika sahada kalan Tolgay, derbiye ilk 11'de başladı.

Ligde son olarak geçen sezonun 33. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ilk 11'de oynayan Tolgay, 20 Mayıs 2019'dan sonra bu şansı ilk kez buldu.

DİRAR, LİGDE MAÇA İLK KEZ SAĞ AÇIKTA BAŞLADI

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, bu sezon Süper Lig'de bir maça ilk kez sağ açıkta başladı.

Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sezonun genelinde sol bekte forma giyen Dirar, bu sezon ilk kez asıl mevkisinde sahaya çıktı.

Dirar, bu sezon Süper Lig'de daha önce ilk 11'de çıktığı 17 maça da sol bekte başlamıştı.

KOREOGRAFİ ŞOV

Tribünleri tamamen dolduran Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşmadan önce hazırladıkları koreografiyle görsel bir şov yaptı.

Maraton Tribünü'nde "Seni de seni seveni de sevmiyoruz." yazılı dev bir pankart açıldı. Okul Açık Tribünü'nün üstünde kartonlarla "Round 21" yazılarak 20 yıllık yenilmezlik serisine atıfta bulunuldu.

Okul Açık Tribünü'nün alt kısmında ise ağlayan Galatasaraylı taraftarların resmedildiği "Your Fear (Senin korkun)", "Your Past (Senin geçmişin)" pankartları açıldı. Tribünün ortasında yapılan koreografide ise iki boksöre yer verildi. Fenerbahçe şortlu efsane boksör Muhammed Ali'nin, film karakteri boksör Rocky Balboa'yı dövdüğü enstantane canlandırıldı.

OYUNCULAR IRKÇILIK KARŞITI PANKARTLA ÇIKTI

Derbide iki takımın oyuncuları seremoniye Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat'ta gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısı nedeniyle "Yeter Artık! #EsReicht #Hanau" yazılı pankartla çıktı.

Pankart, Türkiye Futbol Federasyonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından hazırlandı.

Fenerbahçeli taraftarlar da ırkçı terör saldırısına duyarsız kalmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, kale arkası tribününde "Irkçılığa Hayır" ve "Almanya'daki Türkler Yalnız Değildir" yazılı pankartları açtı.

DERBİDE 242 BASIN MENSUBU TAKİP ETTİ

Derbi karşılaşmasını 11'i yabancı 242 basın mensubu görevli olarak takip etti.

Türkiye Spor Yazarları Derneğinden alınan bilgiye göre, Japonya, ABD, Rusya, Danimarka ve Bosna Hersek'ten 11 yabancı gazeteci derbiyi izledi. 141'i muhabir olmak üzere toplam 242 basın mensubu derbide görev yaptı.