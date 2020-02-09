09 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Kayserispor - Antalyaspor maçında kazana yok

SPOR
Giriş Tarihi: 09.02.2020 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020
GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN YOK

Süper Lig'in 21. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Kayserispor'un golleri 41. dakikada Bernard Mensah (p) ve 46. dakikada Pedro Henrique'den gelirken, Akdeniz ekibinin golleri 45. dakikada Sinan Gümüş (p) ve 84. dakikada Fredy kaydetti.

Ligin 21. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor, Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Son 6 maçında 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti 7 maça çıkarken, Antalyaspor, Konyaspor mücadelesinin ardından üst üste ikinci beraberliğini aldı.

Bu sonuçla puanını 12'ye yükselten Kayserispor, son sırada bulunurken, Antalyaspor ise 19 puanla 15. sırada yer aldı.

Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor, 15 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te Denizlispor'a konuk olacak. Antalyaspor ise 17 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN