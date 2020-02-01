Shane Larkin, Türkiye Basketbol Milli Takımı'nda oynayacağını açıkladı!
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
Son dakika haberine göre; Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, Türkiye Basketbol Milli Takımı'nda oynayacağını açıkladı. Larkin, ""Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum" dedi.
Shane Larkin, Türkiye Basketbol Milli Takımı'nda oynayacağını açıkladı.
Larkin'in Instagram hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum. Türk Bayrağı'nı göğüsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem. Ama size tek bir şey için söz verebilirim. Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip sahip olduğum tüm enerji ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum.
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