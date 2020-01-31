Başakşehir, Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti
Son dakika haberi! Süper Lig'in 20'nci haftasında Medipol Başakşehir, evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 8. dakikada Crivelli ve 48 ile 73. dakikalarda Visca'dan gelirken, başkent temsilcisinin tek golünü 29. dakikada Ayite kaydetti.
Süper Lig'in 20. haftasının açılış maçında Medipol Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 8. dakikada Crivelli ve 48 ile 73. dakikalarda Visca'dan gelirken, başkent temsilcisinin tek golünü 29. dakikada Ayite kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
6'ncı dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında Visca'nın sağ kanatta yerden ceza sahasına yolladığı ortaya Demba Ba'nın müsait pozisyondaki tek vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
8'inci dakikada Başakşehir golü buldu. Caiçara'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasına altı pas üzerinde Crivelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
19'uncu dakikada Candeias'ın sol çaprazdan ceza sahası içerisine yolladığı orta direkt olarak kaleye yönelince kaleci Mert, son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
29'uncu dakikada Gençlerbirliği eşitliği yakaladı. Candeias'ın sol kanattan kullandığı kornere altı pas üzerine yakın bir noktada iyi yükselen Ayite'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'in solundan filelere gitti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
İKİNCİ YARI
48'inci dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ba'nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Visca'nın topu düzelterek sol ayağıyla çektiği şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.
59'uncu dakikada Gençlerbirliği'nin sağ çaprazda ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruşta, Polomat'ın şutu yandan dışarı gitti.
73'üncü dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta topla birlikte ceza sahası önüne kadar hareketlenen Crivelli, sol kanattan bindiren Visca'nın önüne ara pasını bıraktı. Bu oyuncunun topun dibine girerek yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'in üzerinden filelerle buluştu: 3-1.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Medipol Başakşehir, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
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