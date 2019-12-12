Larkin Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda oynayacak mı?

49 sayı ile Euroleague tarihinin bir maçta en çok sayı atan oyuncusu olan Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'in Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda oynayıp oynamayacağı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na soruldu. Başkan Türkoğlu, "Ufuk hoca, ekibi ve direktörlerimiz Larkin'i takımda görmek isterse, federasyon başkanı olarak bakanlıklarımızla gerekli çalışmayı yaparım" dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin'in A Milli Erkek Takımı'nda forma giyebilmesi için şu an bir girişimlerinin olmadığını, bu konuda kararı başantrenör Ufuk Sarıca ile ekibinin vereceğini kaydetti.

Hidayet Türkoğlu, son dönemde Larkin'in Türk vatandaşlığına geçirilip, A Milli Takım'da oynatılması yönünde spor kamuoyunda ortaya çıkan düşüncelere değindi.

Larkin hakkında başantrenör Ufuk Sarıca'nın da bir açıklaması olduğunu aktaran Türkoğlu, "Onu da anlamaya çalışıyorum. Gerçekten kolay bir süreç değil. Larkin şu an performansıyla çok göz önünde. Bu, hiçbir zaman federasyonun veya benim kararım olmamıştır. Ufuk hoca, ekibi ve direktörlerimiz Larkin'i takımda görmek isterse, federasyon başkanı olarak bakanlıklarımızla gerekli çalışmayı yaparım. Gereklilik anlamında bunun kararını, teknik olarak Ufuk hoca ve ekibi verecek. Scottie Wilbekin de çok iyi bir sezon geçiriyor. Önemli olan onların karar vermesi." ifadelerini kullandı.

Larkin'in Türkiye'yle ilgili söylediği sözleri memnuniyetle karşıladığını dile getiren Türkoğlu, "Larkin'le ilgili şu an bir girişim yok. Ne Larkin tarafından ne de bizim tarafımızdan... Şu an sadece ismi milli takım için geçiyor. Kendisi de ülkemizle ilgili güzel sözler söyledi. Bu anlamda da kendisine teşekkür etmek isterim. Dediğim gibi, şu an hiçbir taraftan girişim olmadı. Zaman ne gösterir bilemem." diye konuştu.