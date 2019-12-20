Larkin hangi Türk ismini alacak?

Basketbolseverler Türk vatandaşlığına geçmeye hazırlanan Anadolu Efes'in ABD’li yıldız Shane Larkin'in hangi ismi alacağını merak ediyordu. Larkin'in kanunun değiştiğini öğrenmesi sonucu kafasının karıştığı iddia edilid.

Türk vatandaşlığına geçmeye hazırlanan Anadolu Efes'in ABD'li yıldız Shane Larkin'in Türk ismi alıp almayacağı merak ediliyordu.

Fanatik yazarı Gökhan German, Shane Larken'in Türk ismi alıp almayacağına ilişkin oyuncuyla konuştu. İşte merak edilen o sorunun cevabı:

"Shane Larkin'le röportaj yaptıktan sonra, İstanbul'a dönmek için sabah Vilnius havalimanındayız. Uçağa binmek üzereyken Amerikalı oyuncuyla laflamaya başladık. Sosyal medyada, Shane Larkin'e Türk vatandaşı olması halinde bir çok ismin önerildiğini, bu durumdan haberdar olup olmadığını sordum. Larkin, çok iyi bir sosyal medya kullanıcısı. Zaten telefon elindeydi ve hepsini okuduğunu söyledi... Hatta bir iki isim mırıldandı, 'Şahane Larkin, Şahin Akın' gibi isimleri gülerek telaffuz etti.

'Henüz karar vermedim' dedi. 'İsmini değiştirmek zorunda değilsin' dediğimde ise, 'Ciddi misin. Ben mecbur olduğumu sanıyordum. Bobby (Ali Muhammed) niye değiştirdi' yanıtını verdi.

"DÜŞÜNECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Bobby Dixon bir Muhammed Ali hayranıydı. Zor bir çocukluk geçirmişti ve onu kendine örnek alıyordu. Eline böyle bir fırsat geçtiği zaman da, 'Ali Muhammed' ismini almıştı.

Scottie Wilbekin'in ismini değiştirmediğini, artık vatandaşlığa geçenlerin Türk adı-soyadı alması gerekmediğini söyledim Larkin'e... Önce şaşırdı, sonra 'bu konuyu düşüneceğim' dedi.

Yani sosyal medyanın etkisi altında kalmış, kara kara kendine yeni isim düşünüyordu. Ama anladığım kadarıyla, kanun değişikliğini öğrendikten sonra ismini değiştirmeyecek. Shane Larkin, Shane Larkin olarak kalacak...."