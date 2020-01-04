04 Ocak 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Hidayet Türkoğlu'ndan Shane Larkin açıklaması!

SPOR
Giriş Tarihi: 04.01.2020
BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ! SHANE LARKİN...

Federasyonu Başkanı , 'in menajerinin bugün Türkiye'ye geleceğini ve görüşmenin olumlu geçmesi durumunda Larkin'in milli formayı giyeceğini açıkladı.

Federasyonu Başkanı , Türk vatandaşlığına geçirilip, A Milli Basketbol Takımı'nda oynatılması planlanan hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Türkoğlu, "Gerek ben gerekse ekibim Larkin ve menajeriyle girişimlerde bulunduk. Bugün menajeri Türkiye'ye gelecek. Kendisiyle bir görüşme yapacağız. Bu görüşme de olumlu giderse Larkin'i milli forma ile görürüz." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, daha önce bu konudaki son kararın da olduğunu belirtmiş, Sarıca da Larkin'in takıma katılmasına sıcak baktığını ifade etmişti.

da konuyla ilgili, "Shane Larkin için vatandaşlık konusunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz" açıklamasını yapmış; Larkin'den ise, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benimle ilgili nazik düşünceleri için teşekkür ederim" şeklinde bir cevap gelmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN