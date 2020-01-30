Beşiktaş Sergen Yalçın için imza töreni düzenledi
Futbolcu olarak ayrıldığı Beşiktaş'a 13 yıl sonra teknik direktörü olarak geri dönen Sergen Yalçın için Vodafone Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi.
Beşiktaş yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için Vodafone Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. 13 yıl sonra Beşiktaş'a geri dönen Sergen Yalçın'ın ilk sözleri "Çok heyecanlıyım herkese teşekkür ediyorum" oldu.
Öte yandan 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Sergen Yalçın'ın imza törenine 20 binden fazla taraftar katıldı.
VODAFONE PARK'TA SERGEN YALÇIN İZDİHAMI
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın için 19.03'te düzenlenecek imza töreni öncesinde Vodafone Park önünde uzun kuyruklar oluştu.
Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve Sergen Yalçın'ı 1,5 yıllığına takımın başına getiren Beşiktaş'ta 47 yaşındaki teknik adam için Vodafone Park'ta imza töreni düzenlenecek. Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın için düzenlenecek imza törenini seyretmek isteyen taraftarlar, stat etrafında uzun kuyruklar oluşturdu.
Emniyeti güçleri yoğun güvenlik önlemi alırken, stada giriş için oluşan kuyruğun yüzlerce metre olması dikkatlerden kaçmadı.
BEŞİKTAŞ BAŞKANI ÇEBİ'DEN SERGEN YALÇIN'A TEŞEKKÜR
Beşiktaş'ın 1,5 yıllık anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Sergen Yalçın, Vodafone Park'ta yaklaşık 20 bin taraftarın önünde resmi sözleşmeye imza attı. Sergen Yalçın hayatında hiç bu kadar heyecanlanmadığını belirtirken, Başkan Ahmet Nur Çebi de, Sergen Yalçın'ın gösterdiği tavır ve anlayış için kendisine teşekkür etti.
Teknik Direktör Abdullah Avcı'yla yollarını ayıran ve takımın başına 1,5 yıllığına siyah-beyazlı ekibin efsanesi Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş, 47 yaşındaki teknik adam için Vodafone Park'ta imza töreni düzenledi. Saat 19.03'te yapılan imza töreni için erken saatlerde stada gelen taraftarlar, içeri girmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 20 bin siyah-beyazlı taraftar, imza töreninde tribündeki yerini alırken, Sergen Yalçın için tezahüratlarda bulundu. Saatler tam 19.03'ü gösterdiğinde sahaya çıkan Sergen Yalçın, tribünlerin büyük coşkusuyla karşılaştı. Sergen Yalçın'ın imza töreninde yönetim kurulu üyeleri de tam kadro sahada yer aldı. İmza töreni öncesinde stat ekranlarında Sergen Yalçın için hazırlanan özel video gösterildi.
ÇEBİ: "TARAFTARIMIZIN BU DESTEĞİNİN DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUM"
Törende konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, tribünlerin "Fikret Orman paralar nerede?" tezahüratı sonrasında "Burası yeri değil" derken tribünlere de dikkat çekerek, "Bizim en kıymetli varlığımız ve gücümüz sizsiniz. Bunu her zaman söylemeye devam edeceğiz. Bu büyük camianın yetiştirdiği Beşiktaş'ın evladı Sergen hocamızla yola devam etme kararı aldık. Kendisinin gösterdiği tavır ve anlayış için de camiam adına kendisine teşekkür ediyorum. Bu sürece kadar görev yapan değerli hocamız Abdullah Avcı'ya da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Beşiktaş taraftarının bu desteğinin devam etmesini diliyorum. Hocamızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve sözü kendisine veriyorum" ifadelerini kullandı.
SERGEN YALÇIN: "ÇOK HEYECANLIYIM"
Hayatında hiç bu kadar heyecanlanmadığını ifade ederek sözlerine başlayan Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ise, "Çok heyecanlıyım. Belki de hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım, Öncelikle başkanımıza ve yönetimimize bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Taraftarımıza sonsuz minnettarım. Milyonlarca Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Bu destek benim için mükemmel. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı. Konuşmaların ardından Sergen Yalçın, tribünleri selamladı. Sergen Yalçın'ın tribünleri selamlamasının ardından teknik adam ve yönetim kurulu basın mensuplarına poz verdi.
BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 298 MAÇA ÇIKTI
Yalçın, Beşiktaş'taki iki döneminde toplam 298 resmi karşılaşmaya çıktı. Siyah-beyazlı formayla 230 Süper Lig maçında görev alan Yalçın, 40 Avrupa mücadelesinde oynadı. 23 Türkiye Kupası maçında forma giyen Yalçın, ayrıca 4 Cumhurbaşkanlığı ve bir Başbakanlık Kupası karşılaşmalarında sahada yer aldı.
Beşiktaş adına ligde 71 gole imza atan Yalçın, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda dörder gol kaydetti. Sergen Yalçın, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise bir kez fileleri havalandırarak, siyah-beyazlı formayla toplam 80 gole imza attı.
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