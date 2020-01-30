30 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
30.01.2020

Vodafone Park'ta Sergen Yalçın izdihamı! Taraftarlar stada akın etti |Video

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın için 19.03'te düzenlenecek imza töreni öncesinde Vodafone Park önünde uzun kuyruklar oluştu.

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve Sergen Yalçın'ı 1,5 yıllığına takımın başına getiren Beşiktaş'ta 47 yaşındaki teknik adam için Vodafone Park'ta imza töreni düzenlenecek.

Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın için düzenlenecek imza törenini seyretmek isteyen taraftarlar, stat etrafında uzun kuyruklar oluşturdu.

Emniyeti güçleri yoğun güvenlik önlemi alırken, stada giriş için oluşan kuyruğun yüzlerce metre olması dikkatlerden kaçmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Vodafone Park'ta Sergen Yalçın izdihamı
Vodafone Park'ta Sergen Yalçın izdihamı
Sergen Yalçın’ın ilk sözleri…
Sergen Yalçın’ın ilk sözleri…
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın takımın başında ilk antrenmanına çıktı
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın takımın başında ilk antrenmanına çıktı
Beşiktaş Sergen Yalçın'ı bu video ile duyurdu
Beşiktaş Sergen Yalçın'ı bu video ile duyurdu
TFF'ye bildirildi Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ta...
TFF'ye bildirildi Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ta...
Sergen Yalçın Beşiktaş'ta...
Sergen Yalçın Beşiktaş'ta...
Kobe Bryant hayatını kaybetti
Kobe Bryant hayatını kaybetti
Türk futbolunun erozyonu oldunuz
"Türk futbolunun erozyonu oldunuz"
Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe'ye sert sözler!
Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe'ye sert sözler!
Traktör takımı taraftarlarından Türkiye’ye destek tezahüratı
Traktör takımı taraftarlarından Türkiye’ye destek tezahüratı
Konyaspor Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Video
Konyaspor Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Video
Göztepe Beşiktaş maçı CANLI
Göztepe Beşiktaş maçı CANLI
Daha Fazla Video Göster