28 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta! Takımın başında ilk antrenmanına çıkacağı tarih belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'TA!

Son dakika spor haberine göre; Kulübü, teknik direktörülük için Sergen Yalçın ile anlaştı. Genç teknik adamın takımın başında ilk antrenmanına çıkacağı tarih belli oldu. Öte yandan , 'de 2019-20 sezonunun devre arasında kadar 'u çalıştırmıştı.

Kulübü, geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör ile büyük ölçüde anlaştı.

'dan boşalan teknik direktörülük koltuğu için siyah-beyazlı yönetim, 47 yaşındaki teknik adam Sergen Yalçın ile büyük ölçüde anlaştı.

Son dakika: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta... |Video SON DAKİKA: SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'TA... |VİDEO

İŞTE TAKIMIN BAŞINDA ANTRENMANA ÇIKACAĞI TARİH

Yarın takımın başında idmana çıkması beklenen Yalçın'ın transferi için resmi açıklamanın da kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Beşiktaş'ın yeni çalıştırıcısı olması beklenen Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde toplam 8 takımın başında görev alırken, bu takımların hiçbiri ile 2 sezonu tamamlayamadı. Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ismi gündemde. Siyah-beyazlı yönetim dün gerçekleştirdiği toplantı ile takımı emanet edeceği ismi belirledi. 47 yaşındaki teknik adam ile prensip anlaşması sağlanırken, resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN