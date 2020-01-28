Son dakika: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta! Takımın başında ilk antrenmanına çıkacağı tarih belli oldu
Son dakika spor haberine göre; Beşiktaş Kulübü, teknik direktörülük için Sergen Yalçın ile anlaştı. Genç teknik adamın takımın başında ilk antrenmanına çıkacağı tarih belli oldu. Öte yandan Sergen Yalçın, Süper Lig'de 2019-20 sezonunun devre arasında kadar Yeni Malatyaspor'u çalıştırmıştı.
Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Sergen Yalçın ile büyük ölçüde anlaştı.
Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörülük koltuğu için siyah-beyazlı yönetim, 47 yaşındaki teknik adam Sergen Yalçın ile büyük ölçüde anlaştı.
İŞTE TAKIMIN BAŞINDA ANTRENMANA ÇIKACAĞI TARİH
Yarın takımın başında idmana çıkması beklenen Yalçın'ın transferi için resmi açıklamanın da kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
İŞTE SERGEN YALÇIN'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
Beşiktaş'ın yeni çalıştırıcısı olması beklenen Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde toplam 8 takımın başında görev alırken, bu takımların hiçbiri ile 2 sezonu tamamlayamadı. Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ismi gündemde. Siyah-beyazlı yönetim dün gerçekleştirdiği toplantı ile takımı emanet edeceği ismi belirledi. 47 yaşındaki teknik adam ile prensip anlaşması sağlanırken, resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
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