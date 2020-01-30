Galatasaray'ın eski futbolcusu Yalçın Ayhan Fatih Karagümrük ile anlaştı
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
Galatasaray'ın eski futbolcusu Yalçın Ayhan TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile anlaştı. 37 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon Süper Lig ekibi Anlaragücü ile 4 maçta forma giymişti.
2005-2006 sezonunda Galatasaray'ın formasını giyen 37 yaşındaki Yalçın Ayhan TFF 1.Lig ekibiyle anlaştı.
Fatih Karagümrük, kadrosunu tecrübeli defans oyuncusu Yalçın Ayhan ile güçlendirdi.
İkinci Başkan Serkan Hurma'nın imza attırdığı Yalçın Ayhan, ligin ikinci yarısında Karagümrük için ter dökecek. Türkiye'de birçok kulüpte forma giyen 37 yaşındaki futbolcu bu sezon Ankaragücü formasıyla 4 karşılaşmaya çıkmıştı.
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