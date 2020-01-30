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Galatasaray'ın eski futbolcusu Yalçın Ayhan Fatih Karagümrük ile anlaştı

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Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
G.SARAY'IN ESKİ FUTBOLCUSU TFF 1.LİG EKİBİYLE ANLAŞTI

'ın eski futbolcusu 1. Lig ekiplerinden ile anlaştı. 37 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon ekibi Anlaragücü ile 4 maçta forma giymişti.

2005-2006 sezonunda 'ın formasını giyen 37 yaşındaki 1.Lig ekibiyle anlaştı.

, kadrosunu tecrübeli defans oyuncusu Yalçın Ayhan ile güçlendirdi.

İkinci Başkan Serkan Hurma'nın imza attırdığı Yalçın Ayhan, ligin ikinci yarısında Karagümrük için ter dökecek. 'de birçok kulüpte forma giyen 37 yaşındaki futbolcu bu sezon Ankaragücü formasıyla 4 karşılaşmaya çıkmıştı.

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