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Tahkim Trabzonspor'un Nwakaeme başvurusunu reddetti

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Giriş Tarihi: 30.01.2020
TRABZONSPOR'UN NWAKAEME BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

, Yeni Malatyaspor maçının ertelenmesi nedeniyle kırmızı kart cezalısı oyuncusu için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Oyuncusunun cezasını Yeni Malatyaspor maçında cekmesini Fenerbahçe maçında forma giymesini isteyen Trabzonspor'un talebi reddedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, 'un, oyuncusu Anthony 'nin kırmızı kart cezasıyla ilgili yaptığı itirazı reddetti.

TFF'den yapılan açıklamada, Trabzonspor'un, futbolcusu Nwakaeme yönünden yaptığı itirazının kurul tarafından esastan reddine oybirliği ile karar verdiğini bildirdi.

Kurulun, Fenerbahçe'nin, TFF Yönetim Kurulunun 16.01.2020 tarih ve 20 sayılı toplantısında alınan Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatının 20. maddesinin 1. fıkrasında değişiklik yapılması kararının iptali ile Kulüp Lisans Kuruluna yapılacak başvuruların transfer ve tescil tarihinin bitimi ile aynı olacak şekilde düzenlenmesi talebine ilişkin başvurusunu da incelediği vurgulanarak, gerçekleştirilen müzakere neticesinde; TFF tarafından yapılan talimat değişikliğinde usule, esasa aykırı bir yön bulunmadığının anlaşıldığı ve sarı-lacivertli kulübün itirazının esastan reddine oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.

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