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Sergen Yalçın yıllardır herkesten saklamış! İşte o gerçek...

Sergen Yalçın, spor dünyasını sallamaya devam ediyor. Birçok ünlü şöhreti yakalamadan önce, henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Değiştirmeyenler ise gerçek isimlerini değil de farklı isimler kullanmayı tercih etti. Geniş bir sporsever kitlesine sahip olan Sergen Yalçın, taraftarlar tarafından mercek altına alındı. Ünlülerin gerçek isimlerini duyunca şok olacaksınız. İşte Sergen Yalçın ve diğer ünlü isimlerin gerçek isimleri...

Giriş Tarihi: 30.01.2020 01:49 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 01:52
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Sergen Yalçın yıllardır herkesten saklamış! İşte o gerçek...

Sergen Yalçın, spor dünyasını sallamaya devam ediyor. Birçok ünlü şöhreti yakalamadan önce, henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Değiştirmeyenler ise gerçek isimlerini değil de farklı isimler kullanmayı tercih etti.

  • 2
  • 72
Sergen Yalçın yıllardır herkesten saklamış! İşte o gerçek...

Geniş bir sporsever kitlesine sahip olan Sergen Yalçın, taraftarlar tarafından mercek altına alındı. Ünlülerin gerçek isimlerini duyunca şok olacaksınız.

  • 3
  • 72
Sergen Yalçın yıllardır herkesten saklamış! İşte o gerçek...

İşte Sergen Yalçın ve diğer ünlü isimlerin gerçek isimleri...

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Sergen Yalçın yıllardır herkesten saklamış! İşte o gerçek...

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Sergen Yalçın yıllardır herkesten saklamış! İşte o gerçek...

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