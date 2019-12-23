Son dakika: PFDK'dan Gökhan Çıra'ya 5 maç men cezası
Son dakika haberine göre PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray maçından sonra çıkan olaylara karışan Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra'ya 5 maç men cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile karşılaşan Tuzlaspor'un cezalarını açıkladı.
Tuzlasporlu Gökhan Çıra'ya sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması ve rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 5 resmi müsabakadan men ve 7 bin 500 TL para cezası verildi.
PFDK KARARLARI - 23.12.2019
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 23.12.2019 tarih ve 38 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle;
1- TUZLASPOR A.Ş.'nin, 17.12.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş.'nin, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş.'nin, müsabaka sonrası yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş. idarecisi MUHAMMET ALİ KANIÇOK'un, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 17.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş. sporcusu GÖKHAN ÇIRA'nın, müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması ve rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş. sporcusu BAYRAM OLGUN'un, müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş. sporcusu KEREM ŞAHİN'in, kavga eylemi nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş. teknik sorumlusu GÜRSES KILIÇ hakkında, müsabaka sonrası resmi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
2- EYÜPSPOR Kulübünün, 17.12.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-EYÜPSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- GMG KIRKLARELİSPOR Kulübü malzemecisi İSMET CUCİ'nin, 18.12.2019 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GMG KIRKLARELİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 18.12.2019 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
5- VANSPOR FK'nın, 17.12.2019 tarihinde oynanan VANSPOR FK-KASIMPAŞA A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada VANSPOR FK'nın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
6- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, 17.12.2019 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir.
PFDK Başkanı
Av. Aytaç YÜKSEL
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