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Ahmet Nur Çebi'den önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
AHMET NUR ÇEBİ'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

'in 16. haftasında ile 'de karşı karşıya gelen ve sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrılan 'ta kulüp başkanı hakem kararlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Başkanı , ile oynanan derbi maçındaki hakem kararlarıyla ilgili konuştu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Fenerbahçe - Beşiktaş maçındaki durumu özetlemek için toplandık. Sayın ve yönetimine teşekkür ederiz. Maç başlamadan önce yapılan anonslarla Fenerbahçe seyircisi galeyana getirilmiştir.

- Adaleti tüm takımlar için istiyoruz, Beşiktaş'ın lehine bile verilse yanlış kararlar biz istemiyoruz, karşı geliyoruz. Yapıcı olmak adına harcadığımız çabanın acizlik olarak değerlendirilmesini kabul edemeyiz.

- Dün akşamı hiçbir Beşiktaşlı unutmayacak. Unutursak aynı rezaleti yaşayacağımızı biliyoruz.

- Sayın Ali Koç yanıma gelip bizzat özür diledi. Bu yaklaşımı için teşekkür ediyorum. Ali Koç, maçın hakemini beğenmişse yanlış beğenmiş. Ali Bey maçtan çıktıktan sonra izleyememiş olabilir ama bir kez daha izlerse; Beşiktaş'a yapılan haksızlığı görebileceğini düşünüyorum"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den canlı yayında sert açıklama: Çıkıp özür dileyin |Video BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ'DEN CANLI YAYINDA SERT AÇIKLAMA: ÇIKIP ÖZÜR DİLEYİN |VİDEO

- için dün MHK ve memnun mu? Vicdanları rahat mı? Tüm ülke rezaleti izledi. VAR kayıtları açıklanmalı. Neyi gizliyorsunuz? Korkmayın açıklayın. Çürük elmaların temizlenmesinden korkmayın.

- Camia olarak futbol adaleti için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu düzen böyle sürmeyecek.

KOÇ, ÖZDEMİR, ALP GÖRÜŞMESİ

Çebi; Koç, Özdemir Alp görüşmesiyle ilgili sorulan soruya, "Sayın Ali Koç adalet istemişse sorun yok. Ne istediğini bilmiyorum. Ne istediğini bilmek lazım." cevabını verdi.

Çebi, "Zekeriya Alp'in istifasını talep etmiyorum. Bu aralarında olan bir konu. Zekeriya Alp Beşiktaş'ın bir kıymetidir. Bence herkes kendine çıkan payı almalı. En üstten en alta kadar. Hakemden VAR'da görev yapan hakemlere kadar böyle." ifadelerini kullandı.

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