Ahmet Nur Çebi'den önemli açıklamalar
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelen ve sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrılan Beşiktaş'ta kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi hakem kararlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçındaki hakem kararlarıyla ilgili konuştu.
Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Fenerbahçe - Beşiktaş maçındaki durumu özetlemek için toplandık. Sayın Ali KOç ve yönetimine teşekkür ederiz. Maç başlamadan önce yapılan anonslarla Fenerbahçe seyircisi galeyana getirilmiştir.
- Adaleti tüm takımlar için istiyoruz, Beşiktaş'ın lehine bile verilse yanlış kararlar biz istemiyoruz, karşı geliyoruz. Yapıcı olmak adına harcadığımız çabanın acizlik olarak değerlendirilmesini kabul edemeyiz.
- Dün akşamı hiçbir Beşiktaşlı unutmayacak. Unutursak aynı rezaleti yaşayacağımızı biliyoruz.
- Sayın Ali Koç yanıma gelip bizzat özür diledi. Bu yaklaşımı için teşekkür ediyorum. Ali Koç, maçın hakemini beğenmişse yanlış beğenmiş. Ali Bey maçtan çıktıktan sonra izleyememiş olabilir ama bir kez daha izlerse; Beşiktaş'a yapılan haksızlığı görebileceğini düşünüyorum"
- Cüneyt Çakır için dün MHK ve TFF memnun mu? Vicdanları rahat mı? Tüm ülke rezaleti izledi. VAR kayıtları açıklanmalı. Neyi gizliyorsunuz? Korkmayın açıklayın. Çürük elmaların temizlenmesinden korkmayın.
- Camia olarak futbol adaleti için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu düzen böyle sürmeyecek.
KOÇ, ÖZDEMİR, ALP GÖRÜŞMESİ
Çebi; Koç, Özdemir Alp görüşmesiyle ilgili sorulan soruya, "Sayın Ali Koç adalet istemişse sorun yok. Ne istediğini bilmiyorum. Ne istediğini bilmek lazım." cevabını verdi.
Çebi, "Zekeriya Alp'in istifasını talep etmiyorum. Bu aralarında olan bir konu. Zekeriya Alp Beşiktaş'ın bir kıymetidir. Bence herkes kendine çıkan payı almalı. En üstten en alta kadar. Hakemden VAR'da görev yapan hakemlere kadar böyle." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Milli futbolcudan kötü haber! Çapraz bağları...
- Kyle Lowry 30 sayı gerideki takımını zafere taşıdı
- 12 derbi sonra 3 puan
- Fenerbahçe'de şok istifa!
- Galatasaray'dan çifte bomba! Biri ocakta diğeri sezon sonu
- Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Çakır için flaş sözler!
- Galatasaray'da 10 isimle yollar ayrılıyor!
- Kadıköy'de bu da oldu! Kimse fark etmedi...
- Ünal Karaman: 3 puan telafi eder
- Ersun Yanal'ı çıldırtan görüşme!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2020 pasaport, ehliyet, trafik cezaları ne kadar olacak? 23 Aralık Resmi Gazete pasaport, ehliyet fiyatları!
- 2020 MTV ne kadar oldu? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zam oranı yüzde kaç?
- İzmir su kesintisi 3 büyük ilçeyi etkiliyor! İzmir Buca, Gaziemir, Karabağlar sular ne zaman gelecek?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 153. bölüm fragmanı! EDHO yeni bölüm fragmanı!
- Ersun Yanal istifa edecek mi? Ersun Yanal’dan sert açıklama!
- Hercai 27. yeni bölüm fragmanı izle! | Hercai yeni bölüm fragmanı...
- BİM aktüel 27 Aralık kataloğu çok hesaplı! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu!
- Aşk Ağlatır bitiyor mu? Aşk Ağlatır neden final yapıyor?
- Fenerbahçe Beşiktaş maçı radyodan dinle | FB BJK maçı canlı radyo yayını
- THY'den "unutulan eşya satışı" uyarısı
- Rusya'dan İdlib'e saldırı: 5 sivil öldü
- Emekliye ek zam! 2020 Ocak zammı ile Bağ-Kur, SSK ve memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?