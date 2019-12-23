Trabzonspor Konya'da 1-0 kazandı
Süper Lig'in 16. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Trabzonspor, tek golle 3 puana uzandı. Zirve takipçisi Trabzonspor, Norveçli yıldızı Sörloth'un 38. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı.
Trabzonspor Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. İttifak Holding Konyaspor karşısında etkili bir futbol ortaya koyan Trabzonspor, Sörloth'un golüyle kazandı.
TEK GOL 3 PUAN
Maça iyi başlayan bordo mavililer, 38. dakikada Norveçli golcüsü Sörloth ile öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı ve Trabzonspor soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısı adeta orta saha mücadelesi olarak geçti. Ömer Ali Şahiner'in 82. dakikada ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart sonrası Konyaspor'un direnci iyice kırıldı.
Son dakikalarda oyunu tamamen eline alan Trabzonspor, maçı 1-0 kazandı.
Fırtına aldığı bu galibiyetle yeniden 4. sıraya yükseldi.
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