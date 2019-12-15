Son dakika: Fenerbahçe'den Zajc açıklaması
Giriş Tarihi: 15.12.2019 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019
Son dakika haberine göre Fenerbahçe Kulübü, ayak bilek bağlarında kopma tespit edilen Sloven futbolcu Miha Zajc'ın 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun sakatlığıyla ilgili medyada gerçeği yansıtmayan haberlerin yer aldığı belirtilerek, "Oyuncumuzun planlanan tedavisi doğrultusunda sahalara dönüşü 6-8 hafta olacaktır. Belirttiğimiz sürenin dışında kamuoyunda yer alan spekülatif iddiaların hiçbir gerçekliği yoktur." ifadeleri kullanıldı.
Antrenmanda bileğine aldığı darbe sonucu sakatlanan Zajc, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 5 maçta 1 gol attı.
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