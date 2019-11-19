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Miha Zajc takımdan ayrılmak istiyor

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Giriş Tarihi: 19.11.2019
MİHA ZAJC TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

forma umudunu kaybetti. Max Kruse'nin yokluğunda da teknik heyetin ilk 11'de düşünmediği Miha Zajc'ın takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu öne sürüldü.

forma umudunu kaybetti. Max Kruse'nin yokluğunda da teknik heyetin ilk 11'de düşünmediği Miha Zajc'ın takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu öne sürüldü.

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