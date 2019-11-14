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Miha Zajc Rusya yolcusu! Krasnodar, Sloven oyuncu için bir kez daha devreye girdi

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Giriş Tarihi: 14.11.2019
MİHA ZAJC RUSYA YOLCUSU

’ı sezon başında isteyen Rus ekibi , Sloven oyuncu için bir kez daha devreye girdi. daha önce Rus ekibinin 6 milyon Euro'luk teklifini geri çevirmişti. Yeni teklifin ne olacağı ise merak konusu.

Fenerbahçe'de forma şansı her geçen gün azalan devre arasındaki transfer döneminin en önemli ismi olacak. Sloven oyuncuyu sezon başında almak isteyen 'ın bir kez daha devreye girdiği öğrenildi. daha önce Rus ekibinin 6 milyon Euro'luk teklifini geri çevirmişti. Yeni teklifin ne olacağı ise merak konusu.



Miha Zajc bu sezon Fenerbahçe'ye beklenen katkıyı bir türlü veremedi.

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