Kartal'da karar anı
Giriş Tarihi: 15.12.2019
Marcelo, Aboubakar, Mario Gomez ve Tosic’in menajerlerinin yaptığı teklif masaya yatırılacak. Lyon'dan ayrılmak isteyen Marcelo'yu özellikle Abdullah Avcı'nın çok istediği öğrenildi.Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor... Siyah-Beyazlı yönetim devre arası için transfer çalışmalarını sürdürürken bir dönem Kartal'da forma giyen Marcelo, Aboubakar, Mario Gomez ve Tosic'in menajerleri bu oyuncuların geri dönmesi için teklifte bulundu. Gözler verilecek cevapta
Menajerlerin yaptığı teklifi değerlendirmeye karar veren Beşiktaş Yönetimi'nin vereceği cevap bekleniyor. 4 yıldızdan en az birinin geri dönebileceği öne sürüldü.
MARCELO İLK SIRADA
Lyon'dan ayrılmak isteyen Marcelo'yu özellikle Abdullah Avcı'nın çok istediği öğrenildi.
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