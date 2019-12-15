15 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Kartal'da karar anı

SPOR
Giriş Tarihi: 15.12.2019
KARTAL'DA KARAR ANI

Marcelo, Aboubakar, ve Tosic’in menajerlerinin yaptığı teklif masaya yatırılacak. 'dan ayrılmak isteyen Marcelo'yu özellikle Abdullah Avcı'nın çok istediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor... Siyah-Beyazlı yönetim devre arası için transfer çalışmalarını sürdürürken bir dönem Kartal'da forma giyen Marcelo, Aboubakar, Mario Gomez ve Tosic'in menajerleri bu oyuncuların geri dönmesi için teklifte bulundu. Gözler verilecek cevapta

Menajerlerin yaptığı teklifi değerlendirmeye karar veren Beşiktaş Yönetimi'nin vereceği cevap bekleniyor. 4 yıldızdan en az birinin geri dönebileceği öne sürüldü.

MARCELO İLK SIRADA
'dan ayrılmak isteyen Marcelo'yu özellikle Abdullah Avcı'nın çok istediği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN