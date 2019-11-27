Miha Zajc Ocak'ta yolcu
Giriş Tarihi: 27.11.2019
3 forvetin sakatlığı nedeniyle oynamadığı Yeni Malatyaspor maçında bile 1 dakika şans bulamayan Miha Zajc umunudu kesti. Sloven oyuncunun hali hazırda piyasası varken satılmasının en uygun seçenek olduğu belirtiliyor. Zajc'ın ocak ayında satış ya da kiralama yoluyla gönderileceği öğrenildi.3 forvetin sakatlığı nedeniyle oynamadığı Yeni Malatyaspor maçında bile 1 dakika şans bulamayan Miha Zajc umunudu kesti. Sloven oyuncunun hali hazırda piyasası varken satılmasının en uygun seçenek olduğu belirtiliyor. Zajc'ın ocak ayında satış ya da kiralama yoluyla gönderileceği öğrenrildi.
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