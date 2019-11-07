Fenerbahçe’de Ocak operasyonu! Jailson ve Zajc elden çıkartılacak
Giriş Tarihi: 07.11.2019
Fenerbahçe, Ocak ayında gözden düşen 2 ismi gönderip, 3 yıldızı kadrosuna katmayı planlıyor...Sarı-Lacivertliler, transfer döneminde 1 kanat, 1 forvet ve 1 sol bek alarak kadrosunu daha da güçlendirecek.F.Bahçe devre arasında transferde sıcak saatler yaşayacak. Sezon sonunda taraftarına şampiyonluk sevinci yaşatmak isteyen Sarı-Lacivertli Yönetimin transfer için kolları şimdiden sıvadığı ve çalışmalara başladığı öğrenildi. Kanarya, öncelikle 2 yıldızını elden çıkartacak.
PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK
Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği Brezilyalı ön libero Jailson ve Sloven yıldız Miha Zajc ile yollar ayrılacak. Devre arasında iki yıldızı isteyen kulüplerle masaya oturulacak.
YANAL RAPORUNU SUNDU
İki oyuncuyu satacak F.Bahçe'nin ise kadrosunu 3 oyuncuyla güçlendirmesi bekleniyor. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda harekete geçen Fener, devre arası düğmeye basacak.
COMOLLI ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Kanarya Ocak ayında 1 forvet, 1 kanat ve bir de sol bek alacak. Sportif Direktör Damien Comolli oyuncuların menajerleriyle temas halinde.
MOSES'A SON ŞANS!
Kayserispor maçında bekleneni veremeyen Moses, Kasımpaşa maçında da 11'de başlayacak. İstenilen performansı sağlayamazsa Fenerbahçe'de sağ kanat Nabil Dirar'a emanet edilecek.
GOLÜ VE ASİSTİ YOK
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Jailson, bu sezon 9 maça çıktı. Toplamda 634 dakika görev aldı. Gol ve asist üretemedi.
Miha Zajc, Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Ceza yerine ödül!
- G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi'nde kötü rekor
- Galatasaray, Real Madrid'e 6-0 mağlup oldu!
- Böyle bir karakterim yok
- Abdullah Avcı'dan yıkan haber
- Napoli'de futbolcuların kamp isyanı
- G.Saray R.Madrid'i devirdi! Asker selamını verdi
- Fırtına’nın zorlu sınavı
- Juventus'ta Merih Demiral patlaması! Oynaması için yalvardılar
- Fatih Terim'den maç sonu flaş açıklama!
Daha Fazla Gör
- Richard Spencer'dan çarpıcı tespit! "İngiltere ve ABD başarısız oldu"
- FETÖ'den ceza alan eski MİT'çi Basri Aktepe için gerekçeli karar açıklandı
- Son dakika: Kosova'dan getirilen FETÖ'cüler hakkında karar
- Fatih'te 4 kardeşin ölümünde son dakika gelişmesi! Siyanür içerek...
- DKM yarı otomatik keskin nişancı tüfeği geliyor! KOSGEB desteğiyle ile yapıldı
- Başkan Erdoğan Obama ile arasında geçen kritik diyaloğu anlattı!
- Başkan Erdoğan: Dindar nesil sizin elinizde yetişecek
- ABD başkanları acıların baş aktörü oldu! İşte ABD’nin kanlı tarihi…
- Alman-Fransız kanalı Arte'de çarpıcı FETÖ belgeseli! Örgütün gerçek yüzünü böyle anlattılar…
- Palamut diye satılan tombik balığına dikkat! Balık pazarında alarm…
- Son Dakika: Bakan Fatih Dönmez'den o işçilere tazminat müjdesi!
- Türk savunma sanayisi güçleniyor! 2020'de...