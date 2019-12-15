Sivasspor 3-1 Fenerbahçe |Maç sonucu

Süper Lig'in 15. haftasında lider Sivasspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Lider maçı ilk yarısını Fernando Andrade 32 dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Yiğidolar 60. dakikada Emre Kılınç ile skoru 2-0 yaptı. Sarı lacivertliler 85 dakikada Deniz Türüç ile skoru 2-1'e getirip umutlansa da uzatmalarda Ziya Erdal skoru 3-1'e taşıdı ve maç bu skorla sonuçlandı. Maçın uzatma dakikalarında Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Garry Rodrigues kırmızı kart görerek Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştüler.

Süper Lig'in 15. haftasında lider Sivasspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Lider maçı ilk yarısını Fernando Andrade 32 dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Yiğidolar 60. dakikada Emre Kılınç ile skoru 2-0 yaptı.

Sarı lacivertliler 85 dakikada Deniz Türüç ile skoru 2-1'e getirip umutlansa da uzatmalarda Ziya Erdal skoru 3-1'e taşıdı ve maç bu skorla sonuçlandı.

DERBİ ÖNCESİ FENERBAHÇE'YE ŞOK

Maçın uzatma dakikalarında (90+5) Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Garry Rodrigues kırmızı kart görerek Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştüler.

Bu sonuçla ligde üst üste 7. galibiyetini alan Demir Grup Sivasspor 33 puanla liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 25 puanda kaldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Emre Belözoğlu'nun soldan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Muric'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

13. dakikada Fernando'nun ceza alanı içi sol çaprazdan plase vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

31. dakikada Dirar'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Rodrigues'in çapraz pozisyonda uzak köşeye etkili şutunda, kaleci Samassa gole izin vermedi.

32. dakikada Sivasspor golü buldu. Mert Hakan Yandaş'ın pasında topla buluşan Fernando'un soldan ceza sahasına girer girmez uzak köşeye yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

34. dakikada Muric, topu altıpasta müsait durumdaki Ozan Tufan'a gönderdi. Bu oyuncunun şutu istediği gibi olmazken, araya giren savunma tehlikeyi uzaklaştırmak istedi. Pozisyonun devamında Dirar'ın vuruşunda kaleci Samassa meşin yuvarlağı kontrol etti.

45. dakikada Fenerbahçe önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Soldan ceza sahasına giren Ozan Tufan, müsait durumdaki Kruse'ye pasını aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktası civarından şutunda, top üsten farklı şekilde auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan ceza alanına ortasında, arka direkte topa hareketlenen Yatabare geç kalınca mutlak bir fırsatı değerlendiremedi.

49. dakikada Kruse'nin sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Sivasspor 59. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Soldan ceza sahasına giren Ziya Erdal'ın pasında kale alanına hareketlenen Emre Kılınç, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

70. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pası sonrası Yatabare'nin ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

85. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Ani gelişen Fenerbahçe atağında orta sahadan aldığı topla hızla mesafe kat eden Ozan Tufan, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Deniz Türüç'e aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda savunmada Appindangoye'nin bacak arasından geçen top, ağlara gitti: 2-1.

90. dakikada Deniz Türüç'ün ceza yayı içinde kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda, kaleci Samassa topu güçlükle kornere çeldi.

90+7. dakikada Sivasspor farkı yeniden 2'ye çıkardı. Ani gelişen Sivasspor atağında sağdan topla hareketlenen Kone, meşin yuvarlağı ceza alanında müsait durumdaki Ziya Erdal'a aktardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top köşeden ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşma Sivasspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Fatih Aksoy, Goiano, Emre Kılınç (Dk. 90 Kone), Mert Hakan Yandaş (Dk. 90+4 Coffie), Fernando (Dk. 74 Erdoğan Yeşilyurt), Yatabare

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar (Dk. 22 Zanka), Dirar, Gustavo, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu (Dk. 63 Ferdi Kadıoğlu), Rodrigues, Kruse (Dk. 74 Deniz Türüç), Muric

Goller: Dk. 32 Fernando, Dk. 59 Emre Kılınç, Dk. 90+7 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), Dk. 85 Deniz Türüç (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Dk. 90+5 Rodrigues, Dk. 90+5 Ozan Tufan (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 5 Isla (Fenerbahçe), Dk. 42 Fatih Aksoy, Dk. 61 Uğur Çiftçi, Dk. 90+3 Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor)

SİVASSPOROR - FENERBAHÇE ÖZET ANLATIM

İŞTE İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

SİVASSPOR: Samassa, Uğur, Caner, Appindangoye, Goiano, Fatih, Fernando, Mert Hakan, Ziya, Emre, Yatabare.

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Sadık, Serdar, Isla, Gustavo, Kruse, Emre, Rodrigues, Ozan, Vedat Muriç.