Falcao PSG maçında oynayacak mı? Terim açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Mario Lemina,Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun altıncı haftasında deplasmanda oynanacak Paris Saint-Germain maçı öncesi düzenlenen basın toplantısına katıldı. Terim kritik maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Falcao bizimle beraber ama ne kadar oynayacak, fiziği ne kadar müsait? Bir 45 dakika oynayabilir mi? O 45 dakika önce mi olacak sonra mı?

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:



SAKAT OYUNCULARIN DURUMUNU NASIL DEĞERLENDİRECEKSİNİZ?

"Aslında bu maç öncesinde konuşulacak bir konu değil. Basınla beraber olduğumuz zaman daha detaylı anlatabiliriz. Şu an kalecilerimiz hariç 13 kişiyiz. Emin'i kadroya alacağız öbür taraftan. Maalesef bu sene özellikle son bir 3-4 ay var ki, futbol kariyerimin her aşamasında zaman zaman sıkıntılar olmuştur ama bu 3-4 ay o açıdan ön saflarda yerini alır. Maalesef birçok oyuncumuzu getiremedik. Özellikle milli takımlar dönüşü bir hayli eksik kaldık. Arkasından da beklemediğimiz sakatlıklar bizi bir hayli üzdü ve yordu. Daha kısıtlı bir imkan içinde olmamıza bizi zorladılar. Ama yarınki maçta Galatasaray dünyanın en büyük organizasyonunda olacak. Bana göre Şampiyonlar Ligi dünyanın en büyük organizasyonu kulüp bazında. Dünyanın en büyük takımlarından biriyle oynayacak. Galibiyet ve mağlubiyetten daha önemli bir şey var, Galatasaray'ın ilkesinden vazgeçmemeliyiz. Nedir bu ilke? Mücadeleyi bırakmamak. Bu ilkeden vazgeçmemeliyiz. Sonuç ne olursa olsun bu ilke yarın Galatasaray'da ortaya çıkmalı. Sonra sonucu değerlendiririz. 7'den 70'e her türlü sporsever yarın sonuç olarak puanın ne olacağını söyler. Ama dediğim gibi biz o mücadele ilkesini kaybetmemeliyiz. Ben buna daha çok önem veriyorum."



TAKIMIN SON HAFTALARDA GÖSTERDİĞİ PERFORMANS VE REAKSİYON İSTEDİĞİNİZ DÜZEYDE Mİ?

"Haftada üç maçtan buraya geliyoruz. Rakiplerimiz de PSG, Real Madrid, Club Brugge. Türkiye'de de zor rakiplerle oynadık. Çarşamba-Cumartesi oldu, Çarşamba-Pazar oldu. Maalesef bunun rotasyonunu tam kadro yapamadık, yapabilseydik belki oyuncular üzerindeki zihinsel, psikolojik ve fiziksel ağırlığı hafifletebilirdik. Ama maalesef bazı oyunculara daha fazla yük bindi. Beklemediğimiz bir şeydi. Ama baktığımızda bu tablo devam edecek gibi. Seneye ve öbür seneye de FFP kısıtlamaları süreceğine göre bu tablo devam edecek gibi. Kadroya geç katılımlarla başlayan aksaklıklar... Fazla milli oyuncu veriyoruz ama hepsi ayrı ayrı takımlarda olunca biraz aleyhimize işliyor. Sonuç ne olursa olsun, son maçlarda eskiye oranla biraz daha toparlandığımız açık. Son Alanyaspor maçında biraz fazla pozisyon vermiş olabiliriz. Bir dakikada üç pozisyon da verdiğimiz oldu. Ama iyi baktığımızda ilk yarıda ikiyi de, üçü de bulabilirdik. Hak etmediğimiz şekilde Brugge maçında da 90+2'de gol yedik, son dakikalarda yediğimiz gollerle kaybettik veya puan kaybettik. Ama her şeye rağmen, hiçbir kulvardan, ne ligden ne kupadan vazgeçmiştir. Dediğim gibi ben o mücadeleyi gördüğüm sürece, biz her yerde varız. Zaman zaman arkadan gelebiliriz, aksaklıklar olabilir. Ama bu bizi hedefimizden alıkoymaz. Bir yere varmak için gidiyoruz, çok şükür oraya da varıyoruz. Ben yola çıktığımızı düşünüyorum, inşallah varacağız."



Burası dünyanın en iyi takımları en iyi kadrolarıyla da gelse zor bir deplasman. Galatasaray bugün çok eksik gedik bir kadroyla geliyor. Listeye yazılmayanlar, sakatlar, en son Adem, Feghouli ve Babel de sakatlara eklendi. Yarın nasıl bir Galatasaray ortaya çıkacak? Özellikle hücum hattında nasıl bir mecburi sürpriz bekliyor bizi?



"Fransız medyasından bir gazeteci demin "Hücumda pek gözükmüyorsunuz, az gol atıyorsunuz" diye sordu. Haklı olarak bunu söyledi, sonuçta istatistik bu. Ama o kadar kolay ki bu soruyu sormak. Hele de elinizde Di Maria, Cavani, Neymar, Mbappe, Choupo-Moting, Icardi varsa bu soruyu sorarsınız. Düşünebiliyor musunuz bu oyunculardan üçü yedek. Bizde UEFA kısıtlamasından dolayı zaten zor bir araya getirdiğimiz, büyük fedakarlıklarla bir araya getirdiğimiz oyuncuların 7-8'i yok. Hele bunun içinde Falcao ve Andone de olmayınca... Zaten sıkıntımız vardı. Dönüp kendi futbolculuk ve teknik adamlık kariyerime baktığımda, işlerin yolunda gitmediği inişli çıkışlı periyotlar olmuştur. Veya üst üste sıkıntıların yaşandığı olmuştur. Ama son 3-4 aydır çektiğimiz sıkıntılı süreç, herhalde kaydadeğer bir dönem olarak yerini alacaktır arşivlerde.

FALCAO PSG MAÇINDA OYNACAK MI?



Yarın burada dünyanın en büyük futbol organizasyonunda dünyanın en büyük takımlarından biriyle oynayacağız. Bu arada da iki kalecimiz hariç 13 kişiyle buradayız. U19'la bizle geldiğinden Emin'i A Takım'a alacağız. Ve böyle ülkemizi temsil edeceğiz. Oynayacağımız takımın büyüklüğü ve geliriyle dünyanın en büyük takımlarından biri olduğu gerçeğini unutmamak gerekir. Bu tip durumlarda Galatasaray'ın da benim de ilkem çok basittir: En önemli şey mücadeleyi bırakmadan oynamaktır. Galatasaray'a yakışan budur. O yüzden biz de yarın böyle oynamayı tercih edeceğiz.

Sizin söylediğiniz santrafordaki sürpriz kim olacak? Falcao bizimle beraber ama ne kadar oynayacak, fiziği ne kadar müsait? Bir 45 dakika oynayabilir mi? O 45 dakika önce mi olacak sonra mı? Ona da yarın maçtan önce karar vereceğiz. Ama o da olmazsa birisi oynayacak. Bir 11'le çıkacağız. Son durum bu."



Daha önceki dönemlerinizde de Galatasaray son maçta kazanıp puan puana kaldığı rakibine karşı gruptan çıkmıştı. Burada işler tam olarak elinizde değil. Sizi her zaman motivasyon konuşmalarınızla biliriz. Bu maça oyuncularınızı nasıl hazırlıyorsunuz? Taraftar içerisinde maçla ilgili endişeler var, umut az. Siz ne söylemek istersiniz taraftara umut verme adına?



"Bu maçtan önce PSG'nin bu maçın favorisi olduğunu söylemek bir kehanet değil. Bilinen bir şey bu. Veya dünyanın en önemli kadrolarından biri olduğu da kesin. Ama hiçbir takım hiçbir maçı daha maç başlamadan kaybetmez. Hele biz hiç kaybetmeyiz. Çünkü biz mücadele edeceğiz, ne olacaksa olacak. Burada kaybetmekten korkmayan bir Galatasaray olacak. Neyimiz varsa, ne kadarımız varsa oynamaya ve kazanmaya çalışacağız. Rakip takımın gücünü, kalitesini kabul ediyoruz ama bunu tespit için söylüyoruz. Hiç kimseden bir çekincemiz yok. Mağlup olacaksak da mağlup oluruz. Ucunda ölüm yok. Mücadele eden bir Galatasaray istiyorum ben. Oyuncularıma da bunu söyleyeceğim. Mücadeleyi bırakmadan oynayan bir Galatasaray istiyorum. Böylesine zaten Galatasaray taraftarı da bir şey söylemez. Tam tersi kaybettiği maçta bile bu reaksiyonu gösteriyorsa çağırıp tebrik etmiştir. Söylenecek şey bu."



Mario Lemina ise kendisine yöneltilen sorulara şu şekilde cevap verdi:



Takımın geçmiş performanslarını ve yarınki mücadeleyi değerlendirebilir misin?

Yarın çok zor bir maç olacak. Ama iyi bir sonuç alacağımıza inanabiliriz. Çok kuvvetli bir takıma sahibiz. Yarın akşam iyi bir performans göstermemiz gerekiyor.



Fatih Hoca senin için "Lemina'yı kazandık" ifadesini kullanmıştı. Bugün görüyoruz ki performansın yükseliyor, kendini yüzde 100'ünde görüyor musun yoksa daha da iyi olacağını mı düşünüyorsun?

Ben çok uzaklardan gelmiş, zor şeyler görmüş bir oyuncuyum. Galatasaray'ın sayesinde istediğim futbolu oynayabiliyorum. Umarım bu şekilde devam ederim.



KADRODA AFRİKALI VE AFRİKA KÖKENLİ BİRÇOK OYUNCU VAR. TAKIMA ADAPTE OLMANDA BU DURUM YARDIMCI OLDU MU?

Ben bir gruba kolay adapte olabiliyorum. Hiçbir zaman bu konuda sıkıntı çekmedim. Saha içinde ve dışında böyle bir gruba katıldığım zaman, özellikle Fransızca ve İngilizce konuşan oyuncuların olduğu bir gruba girmem daha da kolay oldu.

Şampiyonlar Ligi'nin en zayıf hücum hattına sahipsiniz. Bu konuda ne düşünüyorsun? Sizce bu durum neye bağlı olarak oluştu?

Neye bağlı olarak oluştu bilmiyorum. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Hele de maçlarımıza ulaşmak istiyorsak... Real Madrid, PSG gibi çok güçlü savunmalara karşı oynuyoruz. Bu nedenle çok çalışmamız lazım.



SİZCE BU MAÇI KAZANABİLMENİZ İÇİN NASIL BİR TAKTİKLE OYNAMANIZ GEREKİYOR?

PSG'ye karşı "Şu taktikle oynamak gerekiyor" denemez. En iyi futbolumuzu oynamak bizim elimizde. Bu üç puanı elde etmek bizim için çok önemli. Öncelikle elimizden geleni yapmamız lazım.



SON TAKIMIN GALATASARAY'DA YENİDEN DOĞDUĞUNU SÖYLEYEBİLİR MİYİZ?

Umarım. Umarım... Çünkü sakatlanmama karşın gene de iyileşip daha iyi bir oyun oynamaya başladım. Daha da iyi bir duruma geleceğimi umuyorum.