16 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

İran’da Barış Pınarı’nı destekleyen futbolcuya sahalardan men cezası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2019
İRAN’DA BARIŞ PINARI’NI DESTEKLEYEN FUTBOLCUYA SAHALARDAN MEN CEZASI

Futbol Federasyonu (FFIRI), Harekatı'nı desteklemek amacıyla sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşan futbolcu Mehdi Bebri'ye sahalardan men cezası verdi.

Federasyona ait internet sitesinde yayımlanan açıklamada, " oyuncusu Mehdi Bebri sportmenlik dışı davranışta bulunması nedeniyle geçici olarak sahalardan uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bebri'ye hakaret eden Sanatı Nefti Abadan oyuncusu Sirvan Kurbani'ye de aynı cezanın verildiği belirtilen açıklamada, futbolcular ve kulüp yöneticilerinin kesin karar için disiplin kuruluna sevk edildikleri duyuruldu.

Traktör Futbol Takımı oyuncusu Bebri geçen günlerde sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşmış, tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.

Reformist Millet Birlik Partisi üyesi Muhammed Rıza Tacirniya paylaşımının ardından Bebri'yi tehdit etmişti.

Son dakika: UEFA, Fransa Türkiye maçıyla ilgili soruşturma başlattı! Asker selamı... SON DAKİKA: UEFA, FRANSA TÜRKİYE MAÇIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI! ASKER SELAMI...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN