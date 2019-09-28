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Galatasaray Fenerbahçe canlı anlatım izle! GS FB maçı skoru kaç kaç?

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Giriş Tarihi: 28.09.2019
GALATASARAY FENERBAHÇE CANLI ANLATIM İZLE! GS FB MAÇI SKORU KAÇ KAÇ?

6. hafta maçı canlı anlatım izle! Ligin merakla beklenen derbisi GS FB maçı skoru kaç kaç? Süper Lig’de derbi heyecanı başlıyor. Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını Türk Telekom Stadyumu’nda paylaşıyor. Maçın başlama düdüğüyle birlikte Galatasaray Fenerbahçe canlı izleme yolları araştırılacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe canlı nasıl takip edilir? Haberimizden maçın tüm heyecanını dakika dakika yaşayabilirsiniz.

canlı anlatım izle! GS FB maçı skoru futbol severler tarafından takip ediliyor. Ligin iki devi Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşıyor. Kadrosu yıldızlarla dolu Galatasaray ve Fenerbahçe ligin 6.haftasında kozlarını paylaşıyor. Maçın başlama saatini bekleyen taraftarlar dev derbi Galatasaray Fenerbahçe canlı izleme yollarını merak ediliyor. GS FB maçı skoru kaç kaç? İşte Türkiye'nin sonucunu merakla beklediği dev derbi Galatasaray Fenerbahçe canlı anlatım izleme ekranı!

NEFESLER TUTULDU

Aşağıdaki linke tıklayarak canlı anlatım izleme ekranına ulaşabilir ve maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilirsiniz. Canlı anlatım izleme ekranından pozisyonlar, kartlar ve maçtaki son durum takip edilebiliyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE CANLI ANLATIM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi, 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE 5 YIL BEKLEDİ

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk golü ve galibiyeti, rekabetteki 8. randevuda elde etti.

Union Club sahasında 4 Ocak 1914'te yapılan İstanbul Ligi maçını 4-2 kazanan Fenerbahçe, böylece rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl süren suskunluğuna da son vermiş oldu.

Sarı-lacivertli takım adına Galatasaray'a tarihteki ilk golü ise Hasan Kamil Sporel attı.

EN AZ VE EN ÇOK SEYİRCİLİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda en az seyirci 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya geldi.

İttihat Sahası'nda sağanak altında, hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, tamamı biletsiz 14 kişi izledi.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21 Eylül 2003'te yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci takip etti. Bu rakam, rakipler arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısındaki rekor olarak tarihe geçti.

REKABETİN GOLCÜLERİ

Rekabette en fazla golü Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel attı. Sporel, Galatasaray'a karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı.

Zeki Rıza Sporel'i, 24 golle yine bir Fenerbahçeli Alaattin Baydar izliyor. Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis'in 20, Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü bulunuyor.

Bu arada, iki takımda da forma giyen Tanju Çolak'ın da 14'ü Galatasaray, 8'i Fenerbahçe formasıyla olmak üzere rekabette toplam 22 golü var.

Lig maçlarında ise Galatasaraylı Metin Oktay 9, Fenerbahçeli Aykut Kocaman 8 golle takımlarının en golcü isimleri oldu.

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