Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray stadyumuna geldi |Video

Fenerbahçeli taraftarlar, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi için Türk Telekom Stadı'na ulaştı. Ülker Stadyumu'ndan 25 otobüsle Seyrantepe'ye hareket eden sarı lacivertli taraftarlar stattaki yerlerini aldı. İşte Fenerbahçe taraftarının stada giriş anları...

Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam dev derbide kozlarını paylaşacak. Müthiş maça saatler kala heyecan da artmaya başlarken yeni gelişmeler de yaşanıyor.

Fenerbahçe taraftarlarına derbi öncesi sürpriz. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray maçını deplasman tribününde izleyecek olan taraftarları Ülker Stadyumu'nda uğurlamaya geldi.

Burada otobüse binerek taraftarlarla bir araya da geldi. Başkan daha sonra 25 otobüsün hareket etmesini bekledi.

Ülker Stadyumu'ndan 25 otobüsle Seyrantepe'ye hareket eden sarı lacivertli taraftarlar stattaki yerlerini aldı.