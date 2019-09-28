Win Sports nasıl izlenir? Galatasaray Fenerbahçe maçı Win Sports TV frekans ayarları!

Win Sports nasıl izlenir? Win Sports isimli Kolombiya’da yayın yapan televizyon kanalı, Falcao’nun Galatasaray’a transfer olmasının ardından Süper Lig yayın haklarını satın aldı. Kolombiya kanalı bu akşam oynanacak Galatasaray Fenerbahçe maçını da canlı yayınlayacak. Peki Win Sports frekans ayarları nasıl yapılır? İşte Win Sports izleme yolları!

Kolombiya kanalı Win Sports nasıl izlenir? Win Sports frekans ayarları futbol severler tarafından araştırılıyor. Galatasaray'ın süper yıldızı Radamel Falcao'nun ülkesinin kanallarından birisi olan Win Sports dev derbiyi canlı yayınlayacak. Bu akşam saat 20:00'de başlayacak Galatasaray Fenerbahçe maçı Win Sports'tan izlenebilecek. Peki, Win Sports nasıl izlenir? Win Sports frekans ayarları futbol severler tarafından araştırılıyor.

ÖZEL KLİP HAZIRLANDI

Radamel Falcao transferi ile Kolombiya'dan Win Sports kanalı G.Saray maçlarının yayın hakkını alırken, ilk yayın bugün başlayacak. Kolombiya kanalı, İstanbul ve Galatasaray ile ilgili özel bir video hazırlarken ülkemizi de yakından tanıttı. Ayrıca farklı ülkelerden çok sayıda basın mensubu mücadeleyi Aslantepe'de takip edecek.

WIN SPORTS TV NASIL İZLENİR?

Hotbird uydusu üzerinden yayın yapan Win Sports kanalını izlemek için Hotbird ayarlı uydunuz bulunması gerekiyor. Uydunuzu taktırdıktan ve ayarladıktan sonra kanalın frekans bilgilerini manuel olarak girebilirsiniz.

MONDRAGON DA YORUMLAYACAK

Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla birlikte yayın maratonuna başlayacak olan Win Sports'un Direktörü Jaime Parada, konuyla ilgili olarak Radyospor'a konuştu ve detaylı bilgiler verdi.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Parada, ''Herkes Falcao'yu tanıyor. Kolombiya'nın en iyi golcülerinden biri. Büyük bir yıldız olmasına rağmen son derece mütevazı. Kolombiyalılar onu çok seviyor. Mükemmel bir futbolcu ve mütevazı. Ben de onu çok seviyor ve destekliyorum'' dedi.

Kesin olarak Türkiye Ligi'ni Kolombiya'da yayınlayacağız. Maksimum 4 maç yayınlayacağız. Türkiye Ligi'ni takip ediyoruz. Falcao'nun maçlarını tabi ki yayınlayacağız.

"Kolombiya tarihinde bir ilk yaşanacak"

İlk kez Kolombiya'da böyle bir şey olacak. Daha önce Türkiye Ligi yayınlanmamıştı burada. Kolombiya tarihinde bunun bir ilk olduğuna dikkati çekmek isterim.

"Kolombiya'daki insanlar Falcao'nun maçlarını görmek istiyor"

Kolombiya'dakiler elbette memnun. Kolombiya'nın bütününde Falcao'nun maçlarını görmek istiyor insanlar. Biz de bu talebe cevap veriyoruz. Falcao'nun Galatasaray performansı için Kolombiyalılar heyecanlı. Bana bu önemli gelişmelerin geri bildirimi çok olumlu döndü. Kolombiyalılar mutlular.

"Falcao'nun da maçların yayınlanacağından haberi var"

Radamel Falcao'nun da maçların Kolombiya'da yayınlanacağından haberi var. Ortak arkadaşlarımız var. O da maçların ülkesinde yayınlanacağı için mutlu. Elbette ki performansı ülkesinde yankılanacak. Türkiye'den yolu geçmiş birçok Kolombiyalı oyuncu var. Bu maçların son derece ilgi göreceğini düşünüyorum.

DEV PRIM! 5 MİLYON TL

BAŞKANLIK koltuğuna oturmasının ardından maç özelinde prim sistemine son veren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bu kuralını derbi için rafa kaldırdı. Oyuncularla yapılan yeni anlaşmalarda da maç başı maddelerine galibiyet şartı koyan sarı-kırmızılı yönetim kritik derbi için kesenin ağzını açtı. Sarı-kırmızılı oyuncular bugün kazanmaları halinde toplam 5 milyon liralık prim alacak.

ASLANTEPE'DE REKOR GECESI

BUGÜN oynanacak derbide Türk Telekom Stadı'nda rekor kırılması bekleniyor. 2011 yılının Ocak ayında açılan stadın seyirci rekoru geçtiğimiz sezon oynanan Beşiktaş derbisinde 51 bin 578 kişi ile kırılmıştı. 45 bin kombine satışının ardından tüm localar da tükenirken, satışa çıkan 2 bin 700 bilet kısa sürede satıldı. Fenerbahçe taraftarının da kendine ayrılan bölümü doldurması ile Aslantepe'de bugün 52 bin taraftarın olması bekleniyor.