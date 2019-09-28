Galatasaray Fenerbahçe maçı radyodan dinle! Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı radyo yayını var mı?

Süper Lig’de yılın derbisi Galatasaray Fenerbahçe maçı radyodan dinle! Sezonun sonucu merakla beklenen maçı bu akşam saat 20:00’de başlıyor. Maçın heyecanını yaşamak isteyen futbol severler de Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı radyo yayını var mı sorusuna yanıt arıyor. Hakem Cüneyt Çakır’ın düdük çalacağı mücadele beIN Sports canlı yayın ile taraftarlara ulaşacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı radyodan dinleme yolları nelerdir? İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı radyo yayını!

Galatasaray Fenerbahçe maçı radyodan dinleme yolları futbol severler tarafından sorgulanıyor. Sezonun merakla beklenen dev derbisi Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı radyo yayını var mı? Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak ve beIN Sports canlı yayın ile ekranlara gelecek. Maçı izleme imkanı olmayan ve radyodan dinlemek isteyen taraftarlar, Galatasaray Fenerbahçe maçı radyodan dinlemeyi araştırıyor. İşte dev derbinin radyo yayını hakkında tüm merak edilenler…

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI RADYO YAYINI VAR MI?

Süper Lig için herhangi bir radyo kanalıyla anlaşma yapılmadı. Radyo yayınlarının ve maç özetlerinin fiyatlarının yükselmesi nedeniyle beIN Sports harici herhangi bir yayın bulunmuyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

GALATASARAY SON YILLARDA ZORLANIYOR

Sarı-kırmızılı takım, tarihi rekabet içinde olduğu Fenerbahçe'yi 5 yıldır yenememenin sıkıntısını yaşadı.

Galatasaray, Süper Lig'de rakibini son kez 2014-2015 sezonunun ilk yarısında yenme başarısı gösterdi. 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, sonraki 9 karşılaşmada rakibine üstünlük kurmayı başaramadı.

Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 9 maçı 3 yenilgiyle tamamladı. Rakibiyle 6 kez berabere kalan Galatasaray, son 9 maçta Fenerbahçe derbilerinde 6 puan çıkarabildi. Sarı-kırmızılı ekibin son 9 Fenerbahçe derbisindeki kaybı 21 puan oldu.

Galatasaray, son 9 derbi mücadelesinde Fenerbahçe savunmasını da aşmakta zorlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 9 maçın sadece 3'ünde gol atabildi. 2015-2016'da rakibiyle 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından 5 derbi mücadelesini gol atamadan tamamlayan Galatasaray, geçen sezonki 2-2 ve 1-1'lik beraberliklerle bu sıkıntıyı giderdi.

Fenerbahçe'ye bu 9 karşılaşmada 4 gol atabilen Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü.

Son 9 Fenerbahçe derbisi

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile yaptığı son 9 derbi maçtaki sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç

2018-2019 FB-GS 1 - 1

GS-FB 2 - 2

2017-2018 FB-GS 0 - 0

GS-FB 0 - 0

2016-2017 GS-FB 0 - 1

FB-GS 2 - 0

2015-2016 GS-FB 0 - 0

FB-GS 1 - 1

2014-2015 FB-GS 1 - 0

ALİ KOÇ'TAN DERBİ KARARI

Ali Koç, Fatih Terim'e yönelik, "Sicili bozuk" açıklamasının ardından PFDK tarafından 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezasına çarptırılmıştı. Başkan, buna rağmen Türk Telekom Stadı'ndaki yerini almayı planlıyordu. Buna göre takım otobüsüyle birlikte stada gitme kararı alan Ali Koç, ardından maçı izlemek için de Sarı-Lacivertli taraftarların arasına girecekti.

Dün sabah itibariyle tüm planlama buna göre yapıldı. Ancak öğle saatlerinde Tahkim Kurulu'ndan hak mahrumiyeti cezasının kalktığı haberi geldi. Planlar değişti. Başkan, yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla birlikte derbiyi protokol tribününden izleyecek.

Kariyerine antrenör olarak devam eden Volkan Demirel, lisansı olmadığı için kulübede yer alamıyor. Volkan, şimdiye kadar maçları tribünden izlemişti. Ancak Galatasaray derbisinde değişiklik olacak. Genç antrenör, takımla birlikte Türk Telekom Stadı'na gidecek ama maç sırasında soyunma odasında kalacak.