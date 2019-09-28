Felipe Melo'dan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Fenerlileri kızdıracak mesaj

Galatasaray'ın Brezilyalı eski futbolcusu Felipe Melo, akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde sosyal medya hesabından Galatasaray'a destek videosu yayınladı. Felipe Melo mesajında ''Ben Fenerbahçe'nin sahasında şampiyonluk kazandım' ifadesi Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı. İşte Melo'nun derbi için yayınladığı destek mesajı...

Oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kırmızılı ekipten eski oyuncuları Melo'nun paylaşımı geldi. Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından Melo'nun konuşma yapt��ğı bir video yayınlandı.

Melo, takıma destek için çektiği videoda, şu ifadelere yer verdi:

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"Arkadaşlarım Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ne kadar önemli olduğunu herkes bilir. Ben Fenerbahçe'nin sahasında şampiyonluk kazandım."