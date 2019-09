Galatasaray Fenerbahçe şifresiz veren kanallar listesi! GS FB maçını veren yabancı kanallar…

Galatasaray Fenerbahçe şifresiz veren kanallar futbol severlerin merak konusu oldu. GS FB maçını yayınlayan yabancı kanallar sorgulanıyor. Evlerinde uydu alıcısı olan taraftarlar Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz veren kanallar listesini araştırıyor. Nefes kesecek karşılaşma Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak ve bu akşam saat 20:00’de başlayacak. İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz veren kanallar listesi…

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanıyor. Nefes kesecek dev maçın başlama vuruşu bekleniyor. Galatasaray Fenerbahçe şifresiz veren kanallar listesi futbol severler tarafından araştırılıyor. Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz veren kanallar merak konusu. GS FB maçını veren yabancı kanallar maçın heyecanını yaşamak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Saat 20:00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports tarafından canlı yayınlanacak. Dev maç öncesi ev sahibi Galatasaray'ın 8, konuk ekip Fenerbahçe'nin ise 10 puanı bulunuyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR!

Dev mücadeleyi izlemek için beIN Sports üyeliğinizin olması gerekiyor. Dev maç Hotbird uydusunda bulunan Win Sports TV'den de canlı yayınlanacak. Ayrıca aşağıdaki uluslararası spor kanallarının maçı yayınlaması söz konusu olabilir:

CBC Sport, SONY TEN 1, Sony LIV, SONY TEN 1 HD, BT Sport Live, BT Sport ESPN, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, K-SPORT 2, Tring Sport 2, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, Sky Go,MAX Sport 2, Planet Sport 2, TVPlay Sports, TVPlay SportsX, C More Suomi, Viasat Ultra HD, C More Sport 2, RMC Sport 2, RMC Sport en direct, 662 Sports 2, 602 HD Sports 2, SPOTV ON 2, K-SPORT 2, TVPlay SportsX, TVPlay Sports, ELTA Sports 1, B/R Live, TUDN USA, UniMás, TUDN en Vivo, Univision NOW, OLL.tv, Futbol 1

113 ÜLKEYE SERVİS EDİLECEK

Ekonomik açıdan Türkiye'nin en değerli spor karşılaşmalarının başında gelen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, ev sahibi takımın kasasını dolduracak.

Sarı kırmızılı kulüp bugünkü maçtan 13 milyon TL gelir bekliyor. Yayıncı kuruluş beIN Sports'tan verilen bilgiye göre karşılaşma, 113 ülkeye servis edilecek ve 19 dilden canlı yayınlanacak.

BİLET HASILATI: 6 MİLYON TL

GS STORE GELİRİ: 7 MİLYON TL

Derbiyi kazanan takım yayın gelirinden 2.7 milyon TL alacak.

İŞTE DERBİNİN DEĞERİ

Türk Telekom Stadında Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, ligin en değerli takımı durumunda bulunuyor.

Transfermarkt'ın verilerine göre sarı-kırmızılı takım, 858 milyon 690 lira yani 136,3 milyon euro piyasa değerine sahip.

Galatasaray, ligin en değerli üç oyuncusunu da kadrosunda bulunduruyor. Sarı-kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, 25 milyon euro, Steven Nzonzi 23 milyon euro, Mario Lemina ise 15 milyon euro ile ligin ilk üç sırasında yer aldı.

Derbi maçta Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe ise 526 milyon 743 bin yani 83,6 milyon euro ile ligin en değerli takım sıralamasında 3. basamakta yer aldı.

Sarı-lacivertli takımda Max Kruse 12 milyon euro ile takımının en değerli oyuncusu olarak dikkati çekiyor.