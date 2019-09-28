Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde kazanan yok! Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
Giriş Tarihi: 28.09.2019 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray kendi sahasında ezeli rakibi ebedi dostu Fenerbahçe ile karşılaştı. Her iki takım da bulduğu gol fırsatlarını değerlendiremeyince karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Süper Lig'in 6. hafta maçında sezonun ilk derbisinde Galatasaray ve Fenerbahçe Türk Telekom Stadı'nda karşı karşya geldi.
Kısır geçen Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Galatasaray, bu sonucun ardından ligde üst üste 2. maçından da galibiyetle ayrılamazken, Fenerbahçe ligdeki 2. beraberliğini aldı.
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