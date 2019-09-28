28 Eylül 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde kazanan yok! Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

SPOR
Giriş Tarihi: 28.09.2019 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019
GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİNDE KAZANAN YOK!

'in 6. haftasında kendi sahasında ezeli rakibi ebedi dostu ile karşılaştı. Her iki takım da bulduğu gol fırsatlarını değerlendiremeyince karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

'in 6. hafta maçında sezonun ilk derbisinde ve Türk Telekom Stadı'nda karşı karşya geldi.

Kısır geçen Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Galatasaray, bu sonucun ardından ligde üst üste 2. maçından da galibiyetle ayrılamazken, Fenerbahçe ligdeki 2. beraberliğini aldı.

Derbi öncesi Max Kruse gönülleri fethetti DERBİ ÖNCESİ MAX KRUSE GÖNÜLLERİ FETHETTİ
GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİNDEN KARELER...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN