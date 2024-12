Fazla C vitamini kan şekerini yükseltiyor!

Uzman Diyetisyen Betül Merd, kışın C vitamini içerikli besinlerin tüketiminde artış olduğunu söyleyerek, "Hastalıklardan korunmak için alınan fazla C vitamini kandaki şekeri yükseltiyor" dedi.

İnsanların hastalıklardan korunmak için C vitamini içerikli besinleri fazla tüketmelerinin kandaki şeker oranını yükselttiğini söyleyen Betül Merd, "Kış aylarında hareketsizlik artıyor ve hareketsizliğin artmasıyla birlikte yağlanmada artış oluyor. Aynı zamanda havanın soğuk etkisiyle vücut kendisini korumaya alıyor. Yağlanmada artışlarımız da yine bu dönemde başlıyor. Çünkü dışarının soğuk havasına karşı vücut kendini sıcak tutabilmek için yağlanmada artış yapıyor. Bu sadece biz insanlar için geçerli değil tüm canlılar için geçerli olan bir durum. Aslında dikkat etmemiz gereken ay bu aylar. Bu aylarda beslenmemize çok dikkat etmemiz lazım.

Hem bağışıklığımızı kuvvetlendirmek için. Çünkü bağışıklığın düştüğü işte gribal enfeksiyonların olduğu bir aydayız. Bu sebeple C vitamini içerikli besinlerin tüketiminde de artış var. Fakat C vitamini içerikli meyvelerin tüketiminde aşırıya kaçıldığı zaman bu sefer de şeker düzeylerimizde artışlar oluyor. Kandaki şekeri artırıyor kişiler ne yazık ki. Dozajı aşmamamız lazım. Her şeyi kontrollü bir şekilde tüketmemiz lazım. Biz günde 3 porsiyon meyveyi geçilmesin istiyoruz. Meyveler tek başına yenmesin. Yanında ya çiğ kuru yemiş ya da süt grubuyla birlikte tüketilsin istiyoruz. Kırmızı meyvelerin tüketimi çok önemli yine kış aylarında. Çünkü antioksidan kapasitesi çok yüksek. Hem kan yapımına etki sağlamış olacak hem de aynı zamanda C vitamini içeriği yüksekliği sebebiyle de bağışıklığımıza katkı sağlamış olacak, bağışıklığımızı yükseltecektir" dedi.

Merd, kışın ortaya çıkan hareketsiz yaşantının da sindirim problemlerini ortaya çıkardığını söyleyerek, "Kış aylarında sindirim sorunlarının ortaya çıkmasının sebebi de hareketsiz yaşantı. Bağırsak hareketini yerine getiremiyor. Çünkü hareketsiz yaşantı ortaya çıkıyor. Yürüyüş ya da spor gibi şeyleri yapamadıkları için kişiler. Bu dönemde ya spor salonlarına yönelmeliler ya da evde hareketler yapmalılar ki kabızlıkla mücadele etmek zorunda kalmasınlar. Aynı zamanda yağlanmanın olduğu bir mevsim olduğu için hareket çok önemli. Ya evde ya spor salonunda biz mutlaka spor yapılması taraftarıyız" ifadelerini kullandı.