Kuru ciltliler dikkat! Vitamin eksikliği yaşıyor olabilirsiniz...

CİLT KURULUĞU NEDEN OLUR?

D Vitamini Eksikliği: D vitamini bağışıklık sistemi, kemik sağlığı, kas işlevleri ve çok daha fazlası için olmazsa olmaz mikrobesinlerden biridir. D vitamini eksikliği, ciltteki nemin az olması ile bağlantılıdır.

C Vitamini Eksikliği: C vitamini güçlü bir antioksidandır ve kolajen üretimi için gereklidir. Bu nedenle cilt sağlığı için çok önemlidir. Yapılan araştırmalarda C vitamini takviyeleri verilenlerde cilt neminin arttığı gösterilmiştir.

A Vitamini Eksikliği: Retinol bir A vitamini türevidir. Retinol yeni deri hücrelerinin üretimini uyarır. Retinol eksikliğinde cilt aşırı kurur.

