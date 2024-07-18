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Kuru ciltliler dikkat! Vitamin eksikliği yaşıyor olabilirsiniz...

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 12:08
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Kuru ciltliler dikkat! Vitamin eksikliği yaşıyor olabilirsiniz...

Cilt kuruluğu oldukça rahatsız edici bir durumdur. Derinin normal işlevini yerine getirebilmesi için sağlıklı olması gereklidir. Cilt kuruluğu yaşayanların cilt sağlığı önemli ölçüde bozulmuş demektir. Pullanma, kaşıntı ve çatlama gibi belirtiler ile kendini gösterebilir.

Ciltte kuruluk vücudun herhangi bir bölümünde olabilir. En sıklıkla eller, kollar ve bacaklarda olur. Bu cilt sorununun altında farklı sebepler yatıyor olabilir. Bunu öğrenmenin en iyi yolu hekime başvurmaktır.

cilt bakımcilt bakım

CİLT KURULUĞU NEDEN OLUR?

D Vitamini Eksikliği: D vitamini bağışıklık sistemi, kemik sağlığı, kas işlevleri ve çok daha fazlası için olmazsa olmaz mikrobesinlerden biridir. D vitamini eksikliği, ciltteki nemin az olması ile bağlantılıdır.

C Vitamini Eksikliği: C vitamini güçlü bir antioksidandır ve kolajen üretimi için gereklidir. Bu nedenle cilt sağlığı için çok önemlidir. Yapılan araştırmalarda C vitamini takviyeleri verilenlerde cilt neminin arttığı gösterilmiştir.

A Vitamini Eksikliği: Retinol bir A vitamini türevidir. Retinol yeni deri hücrelerinin üretimini uyarır. Retinol eksikliğinde cilt aşırı kurur.

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D Vitamini Bakımından Zengin Besinler:

Somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklar

Kırmızı et

Yumurta sarısı

Peynir ve tereyağı gibi süt ve süt ürünleri

Maydanoz

Isırgan otu

besinlerbesinler

A ve C Vitamini Bakımından Zengin Besinler:

Portakal, mandalina, greyfurt

Limon

Domates

Brokoli

Ispanak

Kavun

Mango

Yumurta

Peynir

sebzesebze

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