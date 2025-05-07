Viral Galeri Viral Tıkla Anneler Günü indirimleri yarın! A101 aktüel 8 Mayıs: Koltuk yıkama ve dikiş makineleri raflarda

Anneler Günü indirimleri yarın! A101 aktüel 8 Mayıs: Koltuk yıkama ve dikiş makineleri raflarda

A101, her hafta büyük ilgi gören "Aldın Aldın" kampanyası kapsamında 8 Mayıs Perşembe günü raflara gelecek yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Sınırlı sayıda satışa sunulan ve stoklarla sınırlı olan ürünler bu hafta Anneler Günü temasıyla dikkat çekiyor. Elektronikten küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok özel seçenek tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.05.2025 08:21 Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 08:21
Anneler Günü indirimleri yarın! A101 aktüel 8 Mayıs: Koltuk yıkama ve dikiş makineleri raflarda

A101'in merakla beklenen 8 Mayıs Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta raflarda, Anneler Günü'ne özel hediyeliklerden teknolojik cihazlara, temel ihtiyaç malzemelerinden gıda ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Sınırlı stoklarla satışa sunulacak indirimli ürünler yine tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. İşte A101'in güncel Aldın Aldın kataloğunda öne çıkan fırsatlar...

Anneler Günü indirimleri yarın! A101 aktüel 8 Mayıs: Koltuk yıkama ve dikiş makineleri raflarda

8 Mayıs Perşembe A101 Aktüel İndirimli Ürünler Listesi

Oyuncak Çay Vakti Seti 199 TL

Oyuncak Fırçalı Temizlik Seti 149 TL

Oyuncak Temizlik Çantası 169 TL

Oyuncak Ksilofonlu Bultak Araba 279 TL

Anneler Günü indirimleri yarın! A101 aktüel 8 Mayıs: Koltuk yıkama ve dikiş makineleri raflarda

Metal Ayaklı Katlanır Bahçe Masası 1.099 TL

25 L Termos 999 TL

15 L İzolasyonlu Piknik Çantası 299 TL

3'lü Bahçe Seti 159 TL

10 L İzolasyon Piknik Çantası 259 TL

Anneler Günü indirimleri yarın! A101 aktüel 8 Mayıs: Koltuk yıkama ve dikiş makineleri raflarda

Canlı Çiçek Orkide 449 TL

Çift Kişilik Baskılı Pike Takımı 799 TL

Yapay Lale Buketi 175 TL

Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Halı 439 TL

Kilim 219 TL

Anneler Günü indirimleri yarın! A101 aktüel 8 Mayıs: Koltuk yıkama ve dikiş makineleri raflarda

Aynalı Makyaj Masaı 1.999 TL

Nazar Boncuklu Çelik Takı Seti 149 TL

Kozmetik Organizeri 589 TL

Takı Organizeri 449 TL

Desenli Makyaj Çantası 69,50 TL

Kadın Metal Kol Saati 349 TL

İncili Mandal Toka 35 TL

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