Anneler Günü indirimleri yarın! A101 aktüel 8 Mayıs: Koltuk yıkama ve dikiş makineleri raflarda

A101, her hafta büyük ilgi gören "Aldın Aldın" kampanyası kapsamında 8 Mayıs Perşembe günü raflara gelecek yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Sınırlı sayıda satışa sunulan ve stoklarla sınırlı olan ürünler bu hafta Anneler Günü temasıyla dikkat çekiyor. Elektronikten küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok özel seçenek tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi