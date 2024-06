Kurban Bayramı’nı sağlıklı geçirmek için 10 kural!

"AŞIRI ET TÜKETİMİ SİNDİRİM SORUNLARINA YOL AÇIYOR"

Bayramda kahvaltının önemine değinen Ertuğ, aşırı et tüketiminden kaynaklanan sindirim sistemi sorunlarının önüne geçmek için sabahları yumurta, peynir, domates, yeşillik, esmer ekmek gibi sindirimi nispeten daha kolay olan besinlerin tüketilmesi önerildiğine dikkati çekti.

"Yemeklerinizi önceden planlayın" diyen Ertuğ, "Bayram başlamadan önce yemeklerinizi planlamak için biraz zaman ayırın. Yağsız proteinler, tam tahıllar, meyveler ve sebzeler gibi çeşitli besin açısından zengin gıdaları ekleyin. İleriye yönelik planlama yapmak, daha sağlıklı seçimler yapmanıza ve aşırıya kaçmamanıza yardımcı olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Berna Ertuğ, yemeklerde ölçülü olunması gerektiğini vurgulayarak, "Kurban Bayramı abartılı ziyafetlerle eş anlamlıdır, ancak ölçülü olmanın anahtar olduğunu unutmayın. En sevdiğiniz yemeklerin tadını çıkarın ancak porsiyon boyutlarına dikkat edin. Lezzetlerin tadını çıkarın ve vücudunuzun tokluk hissini yaşaması için yavaş yiyin. Bu sayede aşırı yemeden kendinizi şımartabilirsiniz. Yalın proteine öncelik verin. Kurban Bayramı'nın merkezinde bir hayvanın kurban edilmesi olduğundan et yemekleri ön plandadır.

"YAĞSIZ ET TERCİH EDİN"

Yağsız et kesimlerinden yemeyi tercih edin. Görünür yağları giderin ve derin yağda kızartmak yerine ızgara veya fırınlama gibi daha sağlıklı pişirme yöntemlerini seçin. Bu, sağlıksız yağ alımını azaltmaya yardımcı olacaktır. Bayram süresince et tüketim miktarında ve sıklığında çok dikkatli olunmalıdır. Öğünlerde 2-3 köfte kadar (60-90 gram) et tüketimi günlük et ihtiyacınızı karşılayacaktır" diye konuştu.