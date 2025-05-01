Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek?
Ramazan Bayramı'nın ardından vatandaşın gözü Kurban Bayramı tarihlerine çevrildi. Ramazan Bayramı'nda tatilin 9 gün olmasıyla birlikte Kurban Bayramı'nda da tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı ve okulların yaz tatiliyle birleşip birleşmeyeceği merak ediliyor. Peki 2025 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, tatil kaç gün sürecek? MEB Bakanı Yusuf Tekin'den net açıklama geldi. İşte merak edilenler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.05.2025 09:15